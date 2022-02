Indiens Finanzministerin hat angekündigt, dass noch 2022 die digitale Rupie kommen wird. Kritik gibt es an den Plänen, eine Steuer von 30 Prozent auf das Einkommen durch Kryptowährungen zu erheben. Die indische Regierung hat die Landeszentralbank angewiesen, noch 2022 die digitale Rupie in Umlauf zu bringen. Die indische Finanzministerin Nirmala Sitharaman kündigte im Zuge des Staatshaushalts 2022 zudem an, die Einnahmen aus Kryptowährungen und non-fungible Token mit einer pauschalen Einkommenssteuer von 30 Prozent zu belegen. Mehr zum Thema Mit diesen Apps bringt ihr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...