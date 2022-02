The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.02.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.02.2022



ISIN Name

AU0000050064 APPSVILLAGE AUSTRALIA LTD

CA2340673045 DAJIN LITHIUM

CA45690A1075 INFINITE ORE CORP.

DE000WAF3019 SILTRONIC AG NA Z.VERK.

US1261321095 CNOOC LTD. ADR/100 HD-,02

US375558BH51 GILEAD SCIENCES 16/22

IMAGINE LITHIUM-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de