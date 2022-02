NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch ins Plus gedreht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte zuletzt um 0,18 Prozent auf 128,11 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 1,77 Prozent.

Im Handelsverlauf richtete sich der Fokus der Anleger auf enttäuschende Arbeitsmarktdaten aus den USA. Laut dem Dienstleister ADP wurden in der Privatwirtschaft des Landes zu Jahresbeginn 301 000 Stellen abgebaut. Die Zahlen sind ein schlechtes Omen für den am Freitag anstehenden Jobbericht der Regierung.

Analysten weisen zwar schon seit längerem darauf hin, dass Monatsdaten vom Arbeitsmarkt durch coronabedingte Sondereffekte verzerrt sein können. Dennoch griffen die Anleger zur Wochenmitte bei den als sicher geltenden Staatspapieren zu. Die Investoren spekulierten darauf, dass die schwachen Jobdaten die US-Notenbank veranlassen könnten, keinen allzu straffen Kurs zur Bekämpfung der hohen Inflation einzuschlagen./la/he