Dublin (ots/PRNewswire) -Luisa Puglisi wird Swiss Country ManagerCAI, ein globales Beratungsunternehmen, das technische und betriebliche Beratungsleistungen sowie Projektmanagement für die Branchen Biowissenschaften, Rechenzentren und Prozessfertigung anbietet, gab heute die Aufnahme von Luisa Puglisi in das Führungsteam von CAI Swiss bekannt."Wir freuen uns, Luisa in unserem wachsenden europäischen Führungsteam begrüßen zu dürfen", sagte John Henchion, CAI-Vizepräsident Europa. "Luisa ist eine operative Führungskraft mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in großen Pharmaunternehmen und CDMOs, mit FDA- und EMEA-Zulassung. Sie bringt bei CAI eine multidisziplinäre Berufserfahrung und einen Fokus auf Geschäftsstrategien ein, was ein entscheidender Faktor bei der Unterstützung unserer Kunden und der Förderung des Wachstums unseres Geschäfts in der Schweiz sein wird. Willkommen im Team, Luisa!"Luisa hat einen Abschluss als Maschinenbauingenieurin der Universität Vergata in Rom und einen Master in Betriebswirtschaft des Politecnico in Mailand. Sie hat die Zertifizierung für Produktions- und Bestandsmanagement von APICS und arbeitet derzeit an der PMP-Zertifizierung des Project Management Institute.Luisa war in führenden Positionen in den Bereichen Produktionsbetrieb, Engineering/Investitionsplanung, Projekt-/Programmmanagement, Einführung neuer Produkte, Lean und Operational Excellence, Instandhaltung und Management von Auftragnehmern tätig. Sie verfügt über eine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Anwendung eines ganzheitlichen Ansatzes zur effektiven Bewältigung von Veränderungen und leitet den Übergang von Organisationen zu den gewünschten zukünftigen Zuständen, einschließlich Leistungsumkehr und Umstrukturierung."CAI ist eine globale Marke mit einem großen Bestand an stabilen Kunden, mit einem hohen Qualitätsstandard und einer führenden Expertise bei der Unterstützung von Kunden bei der Verbesserung der Betriebsbereitschaft und -qualität", sagte Luisa. "Ich freue mich, dem Führungsteam von CAI beizutreten und ein festes Team in der Schweiz aufzubauen."Informationen zu CAI Seit der Gründung von CAI im Jahr 1996 haben wir für Hunderte von Kunden im Rahmen tausender Projekte weltweit Dienstleistungen im Wert von fast einer Milliarde USD erbracht. Mit Niederlassungen in den USA, Kanada, Australien, den Niederlanden, Korea, der Schweiz, Indien, Irland, Italien, China, Singapur und dem Vereinigten Königreich sind wir ein internationales Team von über 800 Fachleuten, das lokalen Support von einem globalen Unternehmen bietet. Unsere Engineering-, Technik- und Qualitätsberatungsdienste sind darauf ausgerichtet, unternehmenskritische Anlagen mit einem hohen Maß an Leistung und Zuverlässigkeit zu liefern. CAI bietet höheren Standard, wenn es um Betriebsbereitschaft und Inbetriebnahme geht. www.cagents.comdwshen@cagents.comKontakt:David Shenberger+13177219847dwshen@cagents.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1535735/CAI_25_years_Logo.jpgOriginal-Content von: CAI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100088850/100884744