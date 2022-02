Boston (ots/PRNewswire) -Unternehmen für die automatisierte Handhabung von Flüssigkeiten erhält Investition zur Förderung des kommerziellen WachstumsAvidien gab heute eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 4 Millionen US-Dollar von BroadOak Capital Partners bekannt. Die Investition wird Avidien dabei helfen, seine Produktpalette zu erweitern, die kommerzielle Produktion auszuweiten und seine Kunden aus Forschung und Pharmazie besser zu bedienen.Rich Cote, CEO und Gründer von Avidien, sagte: "Die Partnerschaft mit BroadOak ist spannend und bietet Avidien die Möglichkeit, das Unternehmen durch Investitionen in neue Produkte, Vertrieb, Marketing und Produktion schnell zu vergrößern."Das Vorzeigeprodukt von Avidien, der microPro 300, bietet Hunderten von Biotech-, medizinischen Test- und Forschungslabors weltweit präzise halbautomatische Pipettierung mit 96 und 384 Kanälen. Die kompakte und tragbare Plattform zur Handhabung von Flüssigkeiten hat sich dank ihres innovativen Designs, ihrer intuitiven Benutzeroberfläche und ihrer branchenführenden Funktionen einen treuen Kundenstamm aufgebaut. Der microPro 300 schließt Lücken in der Automatisierung von Arbeitsabläufen, indem er sich wiederholende Pipettieraufgaben rationalisiert und genaue, wiederholbare Flüssigkeitstransfers gewährleistet.BroadOak Capital Partners ist ein auf Biowissenschaften spezialisiertes Finanzinstitut, das seit Jahren Unternehmen unterstützt, die an der Spitze wichtiger Branchentrends stehen. "Avidens erschwingliche Plattform zur Automatisierung von Pipettieraufgaben setzt neue Maßstäbe für gängige Forschungsmethoden und steht an der Spitze der Laborautomatisierungstechnologie. Wir sind stolz darauf, mit dem Team von Avidien zusammenzuarbeiten, um dem Unternehmen zu einem noch größeren Wachstum zu verhelfen", erklärte Bryan Poltilove, Operating Partner bei BroadOak Capital Partners. Herr Poltilove tritt auch in den Vorstand von Avidien ein, um die nächste Phase der Geschäftsexpansion des Unternehmens zu leiten.Informationen zu Avidien TechnologiesAvidien Technologies ist ein in Massachusetts ansässiges Unternehmen, das innovative und präzise Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten herstellt, die in biowissenschaftlichen Labors auf der ganzen Welt eingesetzt werden.Weitere Informationen finden Sie unter www.avidien.comInformationen zu BroadOak Capital PartnersBroadOak Capital Partners mit Sitz in Washington, DC, und San Francisco ist ein auf Biowissenschaften spezialisiertes Finanzinstitut, das Direktinvestitionen und Investmentbanking-Dienstleistungen für Unternehmen in den Bereichen Forschungsinstrumente und Verbrauchsmaterialien, Diagnostik, biopharmazeutische Dienstleistungen und angrenzende Märkte anbietet. BroadOak hat Investitionen in mehr als 50 Unternehmen über mehrere Fonds und Investitionsvehikel geleitet oder sich an ihnen beteiligt. Weitere Informationen finden Sie unter www.broadoak.com.Pressekontakt:Andrew Langlois,andrew.langlois@avidien.comOriginal-Content von: Avidien Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161324/5137189