Durch den Verkauf von Homestake hat man sich finanziellen Freiraum verschafft und 2022 wird ein Hochdruckexplorationsjahr für Fury.

Liebe Leserinnen und Leser!

Für Fury Gold Mines steht das neue Jahr 2022 ganz im Zeichen ausstehender Explorationsergebnisse und mehrerer erstklassiger Explorationsmöglichkeiten mit denen man die jüngsten Erfolge ausbauen und neue Entdeckungen erproben möchte. Im Jahr 2021 führte das Unternehmen erfolgreich zwei Explorationsprogramme bei Eau Claire in Quebec und Committee Bay in Nunavut durch und bohrte im Laufe des Jahres insgesamt ca. 38.000 Meter. Die Bohrergebnisse von Eau Claire bei der westlichen Erweiterung waren sehr ermutigend, wo z.B. 9,36 Gramm Gold pro Tonne auf 3,0 Meter bei Hinge durchteuft wurden. Die östliche Ressourcenerweiterung brachte unter anderem 23,26 Gramm Gold pro Tonne auf 7,1 Meter zum Vorschein, das fünftbeste Bohrergebnis von über 900 Bohrlöchern bei der Lagerstätte Eau Claire. Weiterhin nicht veröffentlicht sind die Ergebnisse von insgesamt 8 Bohrlöchern bei Snake Lake, sowie geochemische Oberflächenergebnisse vom Grundstück Percival und dem Joint Venture-Projekt Eleonore South mit Newmont Corporation und Azimut Exploration Inc. Die Interpretation dieser Ergebnisse wird die weitere Ausrichtung des unternehmenseigenen Explorationsprogramms 2022 in Quebec bestimmen.

Beim Projekt Committee Bay führet Fury Gold Mines ein erfolgreiches gezieltes Explorationsprogramm durch, bei dem drei einzelne Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung auf einer Bohrbreite von 30 Meter durchteuft wurden, einschließlich 10 Meter mit 13,93 Gramm Gold pro Tonne, 3 Meter mit 18,67 Gramm Gold pro Tonne und 1 Meter mit 23,2 Gramm Gold pro Tonne bei der Lagerstätte Three Bluffs. Die beiden oberen mineralisierten Zonen, die durchschnitten wurden, befinden sich innerhalb einer deformierten Metasedimenteinheit, die nicht der typische Wirt für hochgradige Mineralisierungen bei Three Bluffs ist, was das Potenzial für eine Erweiterung der Ressource deutlich erhöht. Noch ausstehend sind die Ergebnisse der vier Bohrungen auf dem Ziel Raven, die im Rahmen des Explorationsprogramms Committee Bay durchgeführt wurden. Die Bohrungen auf dem Grundstück Raven zielten auf eine Mineralisierung entlang einer 8 km langen Scherungszone ab, wo man im Besitz historischer Bohrergebnisse mit 31,1 Gramm Gold pro Tonne auf 2,8 Meter und 9,49 Gramm Gold pro Tonne auf 7,6 Meter ist.

In diesem Jahr soll nun die Ressource entlang der Hinge-Zone erweitert werden, wo in den letzten Bohrlöchern der Kampagne 2021 mehrere gestapelte Mineralisierungszonen angetroffen wurden. Östlich der definierten Ressource ist eine hochgradige Mineralisierung in geringer Tiefe weiterhin offen, wo Fury weitere Explorationen plant. Zusätzlich zum Trend der Lagerstätte Eau Claire werden 13 regionale Ziele, einschließlich Percival, zum Bohrstadium gebracht.

Bei Percival wurden 15 robuste Goldanomalien entlang einer zuvor nicht identifizierten strukturellen Ausrichtung im Rahmen des vor kurzem abgeschlossenen biogeochemischen Probenentnahmeprogramms identifiziert, das sechseinhalb Kilometer einer viel versprechenden gefalteten Stratigraphie abdeckte.

Diese 15 Ziele werden im Mittelpunkt weiterer Explorationen stehen, während sich Fury darauf vorbereitet, eine bodengestützte geophysikalische Untersuchung mittels induzierter Polarisation durchzuführen, um die sulfidreichen, goldhaltigen Kiesel-Brekzien-Körper bei Percival abzubilden.

Fury Gold Mines verfügt zum 31. Dezember 2021 über Barmittel in Höhe von ca. 3,1 Millionen CAD. Zusätzlich fließt sehr wahrscheinlich weiteres Cash durch den fast finalisierten Verkauf des Projektes Homestake Ridge an Dolly Varden Silver Corp. per Ende Februar in die Kassen. Vereinbart sind 50 Millionen CAD, bestehend aus 5 Millionen CAD in bar und der Ausgabe von ca76,5 Millionen Stammaktien von Dolly Varden an Fury. Damit wäre Fury Gold Mines ausreichend finanziert für eine weitere erfolgreiche Bohrkampagne.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

