Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Ist man von Arthrose akut betroffen oder will vorbeugen, damit man diese schmerzhafte Krankheit nicht bekommt, sollte man unbedingt sportlich aktiv werden. Marco Chwalek weiß, wie es geht:Sprecher: Bei Arthrose reibt sich Knochen auf Knochen und das kann sehr schmerzhaft sei, sodass die Betroffenen wenig Lust haben, sich zu bewegen. Sollte man aber, schreibt das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Man muss sich nur überwinden, dann kann Bewegung die Schmerzen sogar lindern, erklärt Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle:O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 19 Sekunden"Wenn Gelenke in Bewegung bleiben, dann stärkt das die umliegenden Muskeln und die Bewegung kurbelt den Stoffwechsel in den Gelenken an und lindert so die Schmerzen. Jetzt gibt es Sportarten wie Joggen oder Fußball oder Tennis, die durch ruckartiges Stoppen die Gelenke belasten und die sind deswegen weniger geeignet."Sprecher: Aber es gibt viele sportliche Alternativen. Was spricht zum Beispiel fürs Trampolin?O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 19 Sekunden"Damit man körperlich aktiv bleibt bleibt, muss Sport Spaß machen und Trampolin macht einfach Spaß. Beim Trampolin werden Auf- und Abspringen abgefedert und die Gelenke geschont. Besonders die tiefe Muskulatur wird beansprucht und die ist wichtig fürs Gleichgewicht und fördert die Stabilität."Sprecher: Kommen wir zu den Sportarten im Wasser. Warum tut das Bewegen im Wasser den Gelenken besonders gut?O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 19 Sekunden"Wasser ist einfach genial, denn die Gelenke werden viel weniger belastet und das Wasser hat auch noch einen starken Widerstand, darum ist es natürlich besonders effektiv. Das gilt für Wassergymnastik, Aquajogging oder Schwimmen, all diese Sportarten sind gut für Ausdauer und für Kraft, also auch für den Muskelaufbau."Abmoderation: Da wir alle gesund und fit bleiben oder werden wollen, sollten wir umgehend sportlich aktiv werden, empfiehlt der "Diabetes Ratgeber".