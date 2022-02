FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, dem 03. Februar

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 SWE: Nordea, Jahreszahlen

06:45 CHE: ABB, Jahreszahlen (Call 9.00 h)

07:00 AUT: OMV, Jahreszahlen (10.00 h Pk)

07:00 AUT: AT&S, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (8.00 Analystencall, 10.00 Pressecall) 07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen

07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen (Call 8.45 h)

07:00 NLD: ING Groep, Jahreszahlen

07:00 FIN: Nokia, Jahreszahlen (detailliert)

07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen (Call 14.00 h)

07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen (9.30 h Analystencall, 11.00 h Pressecall) 07:30 DEU: Hannover Rück, Ergebnis Vertragserneuerungsrunde 07:30 ESP: BBVA, Jahreszahlen

07:30 ESP: Siemens Gamesa, Q1-Zahlen (detailliert) (10.30 h Call) 07:30 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen

07:30 SWE: Husqvarna, Jahreszahlen

08:00 GBR: Shell, Jahreszahlen

08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen

08:00 JPN: Nintendo, Q3-Zahlen

08:00 SWE: SKF, Jahreszahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q4-Zahlen

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 12/21 und Gesamtjahr 2021 11:00 DEU: Schaltbau Holding, außerordentliche Hauptversammlung 12:00 USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen

12:30 USA: Cigna, Q4-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q4-Zahlen

12:30 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen

13:00 DEU: ING Deutschland, Bilanz-Pk

13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen

17:50 ITA: Enel, Jahreszahlen

22:00 USA: Amazon, Q4-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen

22:15 USA: News Corp, Q2-Zahlen

22:30 USA: GoPro, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: VDA, VdIK, KBA, Kfz-Neuzulassungen 01/22

FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen

USA: Biogen, Q4-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q4-Zahlen

USA: Snap, Q4-Zahlen

USA: Cummins, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung) 07:00 RUS: PMI Dienste 01/22

09:15 ESP: PMI Dienste 01/22

09:45 ITA: PMI Dienste 01/22

09:50 FRA: PMI Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 01/22

10:30 GBT: PMI Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 12/21

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid und Sitzungsprotokoll

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h PK mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: Markit PMI Dienste 01/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Dienste 01/22

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/21



SONSTIGE TERMINE

DEU: Abschluss Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag unter dem Motto "Aufbruch22" + 09.30 Fortsetzung mit internem Gespräch mit dem emeritierten Präsidenten des Ifo-Instituts, Hans-Werner Sinn + 10.45 Statement CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt mit dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger + 12.30 Statement Dobrindt

+ 13.30 Internes Gespräch mit dem Vorstandschef des Energiekonzerns Eon, Leonhard Birnbaum + 14.30 Statement Dobrindt mit dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder + 16.30 Ende der Klausur



09:30 LUX: EuGH-Urteil zur gerichtlichen Zuständigkeit bei Entschädigung wegen Flugverspätung

10:00 DEU: Landgericht München II verhandelt Zivilklage eines Phishing-Opfers gegen die VR Bank Dachau

DNK: Bericht der EU-Umweltagentur zu wirtschaftlichen Schäden durch wetter- und klimabedingte Ereignisse

GBR/EUR: Brexit-Regeln für Nordirland: Nächste Gesprächsrunde zwischen EU- und UK-Chefverhandlern. In Großbritannien treffen erneut EU-Kommissar Maros Sefcovic und die britische Brexit-Ministerin Liz Truss aufeinander.

FRA: Informelles Treffen der EU-Innenminister, Lille



EUR/RUS/TUR/UKR/USA: Weitere Entwicklung in Ukraine-Krise: Türkischer Präsident Erdogan zu Besuch in der Ukraine.

HINWEIS

CHN/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen

°



