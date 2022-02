DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 3. Februar

=== *** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 4Q, Zürich *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 1Q (08:00 Analysten- Telefonkonferenz; 10:00 Presse-Telefonkonferenz), Erlangen *** 07:00 DE/Rational AG, Jahresergebnis, Landsberg *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 4Q, Wien *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam *** 07:00 FI/Nokia Corp, ausführliches Ergebnis 4Q, Espoo *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis, Basel *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 11:00 Presse-Telefonkonferenz), Neubiberg *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis der Vertragserneuerungsrunde (10:30 Telefonkonferenz), Hannover *** 07:35 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 4Q, Bilbao *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 9 Monate, London *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 4Q, Den Haag 08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 4Q, Stockholm 08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate, Kyoto *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 50,6 zuvor: 53,0 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,1 1. Veröff.: 53,1 zuvor: 57,0 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,2 1. Veröff.: 52,2 zuvor: 48,7 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,2 1. Veröff.: 51,2 zuvor: 53,1 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 52,4 1. Veröff.: 52,4 zuvor: 53,3 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Dezember *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,4 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 53,6 10:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1Q, Zamudio *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: +3,0% gg Vm/+26,3% gg Vj zuvor: +1,8% gg Vm/+23,7% gg Vj 11:00 DE/Schaltbau Holding AG, ao HV (online) 12:00 US/Conocophillips, Ergebnis 4Q, Houston *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 4Q, Morris Township *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q, Whitehouse Station *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 0,50% zuvor: 0,25% Anleihekäufe PROGNOSE: 895 Mrd GBP zuvor: 895 Mrd GBP 13:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 4Q, Atlanta *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% Einlagensatz PROGNOSE: -0,50% zuvor: -0,50% *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 260.000 *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +4,4% gg Vq 3. Quartal: -5,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,0% gg Vq 3. Quartal: +9,6% gg Vq *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 1. Veröff.: 50,9 zuvor: 57,6 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 60,0 Punkte zuvor: 62,0 Punkte *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Dezember PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm 16:00 US/Bankenausschuss des Senats, Anhörung der Kandidaten für den Federal Reserve Board Bloom Raskin, Cook und Jefferson, Washington *** 17:50 IT/Enel SpA, Jahresergebnis, Rom *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q, Seattle *** 22:07 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q, Dearborn 22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q, New York *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Januar - DE/CSU-Landesgruppe im Bundestag, Abschluss Klausurtagung (seit 2.2.), Berlin - Börsenfeiertag Hongkong, China ===

