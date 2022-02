Mit dem Valentinstag vor der Tür sind wir aktuell umgeben von Herzen in jeglicher Form: Schokoladenherzen, Herz-Luftballons, Herzdekorationen. Aber es gibt ein Herz, das wichtiger ist als alle anderen: Ihr eigenes. Nehmen Sie an diesem Valentinstag Ihre Herzensangelegenheiten selbst in die Hand: Mit einer Handvoll Mandeln. Eine Handvoll Mandeln täglich unterstützen die...

Den vollständigen Artikel lesen ...