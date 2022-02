DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Schwacher PS5-Ausblick belastet Sony

TOKIO/SYDNEY (Dow Jones)--Am Donnerstag belebt sich das Börsengeschehen in Ostasien und Australien, nachdem einige Handelsplätze aus der Feiertagspause zurückgekehrt sind. Wegen der Feierlichkeiten zum Mondneujahr sind die Börsen in Hongkong und auf dem chinesischen Kernland allerdings weiter geschlossen.

"Nachholbedarf" und ein ermutigender Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe treiben den Kospi in Seoul um 2,6 Prozent nach oben. Der südkoreanische Aktienmarkt pausierte in den vergangenen drei Tagen und konnte die allgemeine Erholung nicht mitmachen. In Tokio und Sydney kommt es nach dem deutlichen Anstieg vom Vortag dagegen zu Gewinnmitnahmen.

Sony und Panasonic unter Druck

Der Nikkei-225-Index verliert 1,1 Prozent. Den japanischen Aktienmarkt belastet vor allem das Minus der Sony-Aktie von 6,4 Prozent. Das Unternehmen hat in seinem dritten Geschäftsquartal zwar den Gewinn kräftig gesteigert und die Jahresgewinnprognose angehoben, wird aber wegen Lieferengpässen bei Bauteilen voraussichtlich weniger Exemplare seiner Playstation 5 (PS5) verkaufen können als ursprünglich angenommen.

Panasonic fallen um fast 7 Prozent, nachdem die Drittquartalszahlen des Unternehmens die Markterwartungen verfehlt haben. Japan Airlines (-2,2%) hat die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs mit einem Verlust abgeschlossen.

In Seoul steigen die Aktien der Chiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix um 1,1 und 3,7 Prozent. Sie dürften mit Verspätung von den guten Zahlen profitieren, die der US-Wettbewerber AMD am späten Dienstag vorgelegt hat und die erneut die hohe Nachfrage nach Computerchips unterstrichen. Am Vorabend wartete zudem Qualcomm mit starken Ergebnissen auf. Die beiden südkoreanischen Branchenvertreter hatten in der vergangenen Woche selbst beeindruckende Ergebnisse vermeldet.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.078,00 -0,1% -4,9% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.232,49 -1,1% -6,0% 07:00 Kospi (Seoul) 2.732,25 +2,6% -8,2% 07:00 Schanghai-Comp. Feiertag 08:00 Hang-Seng (Hongk.) Feiertag 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.310,74 +1,9% +3,9% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.523,28 +0,7% -3,5% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1300 -0,0% 1,1303 1,1278 -0,6% EUR/JPY 129,40 +0,0% 129,37 129,24 -1,1% EUR/GBP 0,8338 +0,1% 0,8328 0,8331 -0,8% GBP/USD 1,3552 -0,2% 1,3576 1,3537 +0,2% USD/JPY 114,52 +0,1% 114,44 114,62 -0,5% USD/KRW 1.205,92 +0,5% 1.200,07 1.203,04 +1,4% USD/CNH 6,3647 +0,1% 6,3593 6,3711 +0,2% USD/HKD 7,7955 -0,0% 7,7959 7,7941 -0,0% AUD/USD 0,7123 -0,1% 0,7134 0,7139 -1,9% NZD/USD 0,6622 -0,1% 0,6632 0,6637 -3,0% Bitcoin BTC/USD 37.070,35 +0,1% 37.044,86 38.343,06 -19,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,88 88,26 -0,4% -0,38 +17,4% Brent/ICE 89,21 89,47 -0,3% -0,26 +15,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.806,05 1.806,77 -0,0% -0,73 -1,3% Silber (Spot) 22,57 22,83 -1,1% -0,26 -3,2% Platin (Spot) 1.037,00 1.036,40 +0,1% +0,60 +6,9% Kupfer-Future 4,48 4,50 -0,3% -0,01 +0,4% ===

