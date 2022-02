DJ Siemens Healthineers hebt wegen Covid-Testgeschäft Prognose an

Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Wegen erneut starker Nachfrage nach Covid-19-Antigen-Schnelltests hebt Siemens Healthineers seine Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22 an. Erwartet wird ein vergleichbares Umsatzwachstum zwischen 3 und 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und nicht wie bisher 0 bis 2 Prozent, teilte das Medizintechnikunternehmen in Erlangen mit.

Basis dafür sind etwa 500 Millionen Euro zusätzlicher Umsatz mit den Schnelltests, die jetzt auch in den USA zugelassen sind und die Omikron-Variante des Virus sicher erkennen. Bisher hatte die Siemens-Tochter rund 200 Millionen Euro Test-Umsätze eingeplant, nun stehen rund 700 Millionen Euro in der Prognose. Im Auftaktquartal sorgten die vornehmlich in Europa verkauften Tests für Einnahmen von 329 Millionen Euro.

Auch der bereinigte unverwässerte Gewinn je Aktie wird im Gesamtjahr höher erwartet: Die Spannbereite reicht jetzt von 2,18 bis 2,30 Euro (bisher 2,08 bis 2,20 Euro).

Zum Jahresauftakt trugen alle Geschäfte zum Wachstum bei. Der Umsatz kletterte auf vergleichbarer Basis um 9,5 Prozent auf knapp 5,1 Milliarden Euro - allein 5 Prozentpunkte Wachstum gingen aber auf das Konto der Schnelltests.

Das bereinigte EBIT kletterte im ersten Quartal (per Ende Dezember) um 22 Prozent auf 898 Millionen Euro. Negative Währungseffekte und höhere Beschaffungs- und Logistikkosten drückten auf die Marge. Sie ging verglichen mit dem Vorjahr um 150 Basispunkte auf 17,6 Prozent zurück.

Unter dem Strich standen 472 Millionen Euro Gewinn nach Steuern - 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Der bereinigte unverwässerte Gewinn je Aktie legte um 12 Prozent auf 0,55 Euro zu. Die Analystenprognosen wurden durchgängig übertroffen.

