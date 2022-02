NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Infineon hat nach einem starken Start in das laufende Geschäftsjahr 2021/22 die Prognose erhöht. Beim Umsatz rechnet der Konzern jetzt mit einem Anstieg auf 12,5 Milliarden Euro bis 13,5 Milliarden Euro nach rund elf Milliarden Euro im Vorjahr. Im Mittelpunkt der Prognosespanne für den Umsatz soll die Marge gemessen am Segmentergebnis, das Infineon als Größe für den operativen Gewinn verwendet, bei etwa 22 (Vorjahr: 18,7) Prozent liegen, wie das im Dax notierte Unternehmen am Donnerstag in Neubiberg mitteilte. Damit erhöhte der Halbleiterhersteller die Prognose für die Umsatzspanne um 300 Millionen Euro und diejenige für die Marge um einen Prozentpunkt. Infineon profitiert dabei auch von einem schwächeren Euro. Grundlage für die neue Prognose sei ein Euro-Kurs von 1,15 Dollar. Bislang hatte Infineon mit 1,20 Dollar kalkuliert. Damit bleibt bei den in Dollar gestellten Rechnungen mehr in der Gewinn- und Verlustrechnung von Infineon hängen./zb/stk