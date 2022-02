DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

03 February 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 02 February 2022 it purchased a total of 395,712 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 248,734 146,978 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.2760 GBP1.0640 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.2400 GBP1.0340 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.2651 GBP1.0550

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 737,053,182 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,365 1.2400 XDUB 08:17:40 00025790405TRDU1 1,413 1.2400 XDUB 08:20:15 00025790437TRDU1 1,386 1.2400 XDUB 08:22:48 00025790449TRDU1 1,572 1.2400 XDUB 08:25:07 00025790474TRDU1 1,931 1.2400 XDUB 08:26:34 00025790506TRDU1 83 1.2420 XDUB 08:27:05 00025790541TRDU1 1,200 1.2420 XDUB 08:27:05 00025790542TRDU1 2,086 1.2420 XDUB 08:27:15 00025790552TRDU1 2,750 1.2420 XDUB 08:34:27 00025790692TRDU1 1,286 1.2420 XDUB 08:36:29 00025790733TRDU1 58 1.2420 XDUB 08:36:30 00025790734TRDU1 2,790 1.2500 XDUB 08:51:16 00025790916TRDU1 1,537 1.2500 XDUB 08:53:15 00025790973TRDU1 1,425 1.2500 XDUB 08:56:27 00025791036TRDU1 5,820 1.2500 XDUB 09:00:24 00025791072TRDU1 1,376 1.2500 XDUB 09:00:24 00025791073TRDU1 1,506 1.2600 XDUB 09:18:19 00025791330TRDU1 1,000 1.2600 XDUB 09:19:16 00025791335TRDU1 400 1.2600 XDUB 09:19:18 00025791336TRDU1 1,530 1.2600 XDUB 09:19:18 00025791337TRDU1 2,688 1.2600 XDUB 09:19:18 00025791338TRDU1 1,470 1.2600 XDUB 09:23:38 00025791384TRDU1 1,416 1.2600 XDUB 09:36:09 00025791477TRDU1 167 1.2600 XDUB 09:39:52 00025791528TRDU1 1,156 1.2600 XDUB 09:39:52 00025791529TRDU1 1,351 1.2580 XDUB 09:42:42 00025791549TRDU1 1,492 1.2580 XDUB 09:42:42 00025791550TRDU1 1,338 1.2580 XDUB 09:42:42 00025791551TRDU1 1,362 1.2600 XDUB 09:54:28 00025791638TRDU1 836 1.2660 XDUB 09:58:50 00025791701TRDU1 489 1.2660 XDUB 09:58:50 00025791702TRDU1 1,386 1.2660 XDUB 10:01:39 00025791765TRDU1 1,325 1.2660 XDUB 10:05:23 00025791802TRDU1 1,426 1.2660 XDUB 10:09:15 00025791839TRDU1 1,543 1.2660 XDUB 10:13:04 00025791863TRDU1 1,576 1.2660 XDUB 10:17:24 00025791895TRDU1 4,217 1.2640 XDUB 10:21:44 00025791960TRDU1 1,404 1.2640 XDUB 10:46:54 00025792506TRDU1 1,372 1.2640 XDUB 10:46:54 00025792507TRDU1 6,040 1.2640 XDUB 10:46:54 00025792508TRDU1 1,396 1.2640 XDUB 10:46:54 00025792509TRDU1 2,053 1.2660 XDUB 11:06:06 00025792803TRDU1 5 1.2660 XDUB 11:06:06 00025792804TRDU1 1,000 1.2680 XDUB 11:19:51 00025793057TRDU1 3,902 1.2680 XDUB 11:19:51 00025793058TRDU1 1,431 1.2700 XDUB 11:20:39 00025793069TRDU1 1,391 1.2760 XDUB 11:24:31 00025793150TRDU1 5,887 1.2740 XDUB 11:24:31 00025793151TRDU1 1,317 1.2680 XDUB 11:58:39 00025793604TRDU1 1,440 1.2680 XDUB 11:58:39 00025793605TRDU1 4,961 1.2680 XDUB 11:58:39 00025793606TRDU1 1,362 1.2680 XDUB 11:58:39 00025793607TRDU1 1,962 1.2700 XDUB 12:09:13 00025793692TRDU1 1,429 1.2700 XDUB 12:09:13 00025793693TRDU1 1,238 1.2700 XDUB 12:09:13 00025793694TRDU1 1,316 1.2700 XDUB 12:33:17 00025793945TRDU1 1,308 1.2700 XDUB 12:33:17 00025793946TRDU1 132 1.2700 XDUB 12:33:17 00025793947TRDU1 4,002 1.2700 XDUB 12:33:17 00025793948TRDU1 1,345 1.2700 XDUB 12:33:17 00025793949TRDU1 2,688 1.2700 XDUB 12:55:13 00025794241TRDU1 1,337 1.2700 XDUB 12:55:13 00025794242TRDU1 1,569 1.2700 XDUB 12:55:13 00025794243TRDU1 1,363 1.2700 XDUB 12:55:13 00025794244TRDU1 3 1.2700 XDUB 13:05:36 00025794325TRDU1 1,348 1.2700 XDUB 13:07:10 00025794336TRDU1 1,018 1.2680 XDUB 13:07:10 00025794337TRDU1 323 1.2680 XDUB 13:07:10 00025794338TRDU1 203 1.2680 XDUB 13:07:20 00025794344TRDU1 1,355 1.2680 XDUB 13:07:20 00025794345TRDU1 1,050 1.2720 XDUB 13:18:50 00025794441TRDU1 2,709 1.2720 XDUB 13:18:50 00025794442TRDU1 1,371 1.2720 XDUB 13:18:50 00025794443TRDU1 346 1.2720 XDUB 13:18:50 00025794444TRDU1 4,160 1.2740 XDUB 13:31:06 00025794637TRDU1 487 1.2740 XDUB 13:47:07 00025794829TRDU1 2,535 1.2740 XDUB 13:47:07 00025794830TRDU1 4,301 1.2700 XDUB 13:50:27 00025794877TRDU1 892 1.2700 XDUB 14:00:40 00025795106TRDU1 3 1.2700 XDUB 14:00:40 00025795107TRDU1 3 1.2700 XDUB 14:02:52 00025795132TRDU1 3 1.2700 XDUB 14:02:52 00025795133TRDU1 1,423 1.2700 XDUB 14:02:52 00025795134TRDU1 4 1.2700 XDUB 14:06:01 00025795152TRDU1 848 1.2700 XDUB 14:06:01 00025795153TRDU1 681 1.2700 XDUB 14:06:01 00025795154TRDU1 239 1.2700 XDUB 14:22:12 00025795567TRDU1 6,284 1.2700 XDUB 14:22:12 00025795572TRDU1 192 1.2700 XDUB 14:23:23 00025795593TRDU1 848 1.2700 XDUB 14:23:23 00025795594TRDU1 240 1.2700 XDUB 14:23:23 00025795595TRDU1 301 1.2700 XDUB 14:23:23 00025795596TRDU1 3 1.2700 XDUB 14:26:28 00025795665TRDU1 1,237 1.2700 XDUB 14:26:28 00025795666TRDU1 1,548 1.2700 XDUB 14:28:46 00025795771TRDU1 1,543 1.2700 XDUB 14:31:40 00025795942TRDU1 456 1.2700 XDUB 14:34:09 00025796045TRDU1 977 1.2700 XDUB 14:34:09 00025796046TRDU1 35 1.2700 XDUB 14:34:09 00025796047TRDU1 1,373 1.2700 XDUB 14:36:09 00025796215TRDU1 3 1.2700 XDUB 14:37:31 00025796256TRDU1 830 1.2700 XDUB 14:37:31 00025796257TRDU1 1,522 1.2700 XDUB 14:38:29 00025796287TRDU1 1,519 1.2700 XDUB 14:40:08 00025796378TRDU1 1,452 1.2700 XDUB 14:41:53 00025796457TRDU1 47 1.2700 XDUB 14:43:28 00025796528TRDU1 289 1.2700 XDUB 14:43:28 00025796530TRDU1 848 1.2700 XDUB 14:43:28 00025796531TRDU1 349 1.2700 XDUB 14:43:28 00025796532TRDU1 1,363 1.2700 XDUB 14:45:16 00025796603TRDU1 3 1.2700 XDUB 14:46:54 00025796717TRDU1 1,383 1.2700 XDUB 14:46:54 00025796718TRDU1 497 1.2700 XDUB 14:48:48 00025796814TRDU1 978 1.2700 XDUB 14:48:48 00025796815TRDU1 407 1.2700 XDUB 14:50:59 00025796924TRDU1 1,393 1.2700 XDUB 14:51:32 00025796950TRDU1 1,389 1.2700 XDUB 14:53:23 00025797027TRDU1 5 1.2700 XDUB 14:55:19 00025797087TRDU1 879 1.2700 XDUB 14:55:19 00025797088TRDU1 1,406 1.2680 XDUB 14:55:47 00025797102TRDU1 3,358 1.2680 XDUB 14:55:47 00025797103TRDU1 1,412 1.2680 XDUB 14:55:47 00025797104TRDU1 1,350 1.2680 XDUB 14:55:47 00025797105TRDU1 1,308 1.2680 XDUB 14:55:47 00025797106TRDU1 325 1.2660 XDUB 15:07:49 00025797598TRDU1 663 1.2660 XDUB 15:07:49 00025797599TRDU1 4 1.2660 XDUB 15:09:06 00025797638TRDU1 1,530 1.2660 XDUB 15:09:07 00025797639TRDU1 2,830 1.2680 XDUB 15:24:26 00025798320TRDU1 1,001 1.2680 XDUB 15:24:26 00025798321TRDU1 8,317 1.2680 XDUB 15:24:26 00025798323TRDU1 4,221 1.2680 XDUB 15:24:26 00025798324TRDU1 1,220 1.2660 XDUB 15:33:53 00025798495TRDU1 1,326 1.2660 XDUB 15:51:00 00025798936TRDU1 4 1.2680 XDUB 15:54:54 00025799067TRDU1 3 1.2680 XDUB 15:54:54 00025799068TRDU1 604 1.2680 XDUB 15:54:54 00025799069TRDU1 848 1.2680 XDUB 15:54:54 00025799070TRDU1 144 1.2680 XDUB 15:54:54 00025799072TRDU1 35 1.2680 XDUB 15:54:54 00025799073TRDU1 144 1.2680 XDUB 15:54:54 00025799074TRDU1 2,878 1.2680 XDUB 15:54:54 00025799076TRDU1 1,775 1.2680 XDUB 15:54:54 00025799077TRDU1 5,464 1.2680 XDUB 15:54:54 00025799079TRDU1 843 1.2680 XDUB 15:54:55 00025799081TRDU1 4 1.2680 XDUB 15:55:24 00025799152TRDU1 1,456 1.2680 XDUB 15:55:24 00025799153TRDU1 31 1.2680 XDUB 15:57:27 00025799180TRDU1 4 1.2680 XDUB 15:57:27 00025799181TRDU1 736 1.2680 XDUB 15:57:27 00025799182TRDU1 74 1.2680 XDUB 15:58:28 00025799204TRDU1 96 1.2680 XDUB 15:58:28 00025799205TRDU1 848 1.2680 XDUB 15:58:28 00025799206TRDU1 495 1.2680 XDUB 15:58:28 00025799207TRDU1 1,470 1.2680 XDUB 16:00:28 00025799243TRDU1 4 1.2680 XDUB 16:02:20 00025799263TRDU1 636 1.2680 XDUB 16:02:20 00025799265TRDU1 1,363 1.2680 XDUB 16:03:25 00025799311TRDU1 2,350 1.2660 XDUB 16:04:46 00025799343TRDU1 2,636 1.2660 XDUB 16:04:46 00025799344TRDU1 2,636 1.2660 XDUB 16:04:46 00025799345TRDU1 1,715 1.2660 XDUB 16:04:46 00025799346TRDU1 979 1.2660 XDUB 16:18:56 00025799654TRDU1 336 1.2660 XDUB 16:18:56 00025799657TRDU1 979 1.2660 XDUB 16:18:56 00025799658TRDU1 224 1.2660 XDUB 16:18:56 00025799660TRDU1 755 1.2660 XDUB 16:18:57 00025799661TRDU1 542 1.2660 XDUB 16:18:57 00025799662TRDU1 968 1.2640 XDUB 16:19:41 00025799688TRDU1 6,992 1.2640 XDUB 16:19:41 00025799689TRDU1 968 1.2640 XDUB 16:19:42 00025799691TRDU1 1,548 1.2640 XDUB 16:21:04 00025799733TRDU1 968 1.2640 XDUB 16:21:04 00025799734TRDU1 1,557 1.2640 XDUB 16:21:04 00025799735TRDU1 3,052 1.2640 XDUB 16:21:04 00025799736TRDU1 139 1.2720 XDUB 16:27:22 00025799902TRDU1 848 1.2720 XDUB 16:27:22 00025799903TRDU1 412 1.2720 XDUB 16:27:22 00025799904TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 2,043 1.0340 XLON 08:18:45 00025790419TRDU1 1,791 1.0340 XLON 08:24:29 00025790466TRDU1 5,455 1.0420 XLON 08:26:39 00025790507TRDU1 5,696 1.0440 XLON 08:57:49 00025791060TRDU1 2,487 1.0440 XLON 08:57:49 00025791061TRDU1 1,988 1.0500 XLON 09:18:12 00025791329TRDU1 1,795 1.0500 XLON 09:26:01 00025791395TRDU1 1,819 1.0500 XLON 09:32:52 00025791440TRDU1 1,815 1.0500 XLON 09:39:55 00025791533TRDU1 1,145 1.0480 XLON 09:40:03 00025791535TRDU1 974 1.0500 XLON 09:51:04 00025791621TRDU1 1,834 1.0540 XLON 09:55:06 00025791643TRDU1 2,210 1.0520 XLON 10:00:40 00025791751TRDU1 2,003 1.0580 XLON 10:17:18 00025791894TRDU1 1,464 1.0580 XLON 10:17:58 00025791898TRDU1 369 1.0580 XLON 10:17:58 00025791899TRDU1 5,458 1.0560 XLON 10:23:37 00025791980TRDU1 1,897 1.0560 XLON 10:45:59 00025792498TRDU1 2,089 1.0540 XLON 10:50:21 00025792527TRDU1 2,083 1.0540 XLON 10:50:21 00025792528TRDU1 1,780 1.0540 XLON 10:50:21 00025792529TRDU1 1,929 1.0560 XLON 11:19:56 00025793060TRDU1 1,747 1.0640 XLON 11:26:14 00025793194TRDU1 88 1.0620 XLON 11:26:14 00025793195TRDU1 59 1.0620 XLON 11:26:14 00025793196TRDU1 1,603 1.0620 XLON 11:26:14 00025793197TRDU1 1,753 1.0620 XLON 11:26:14 00025793198TRDU1 724 1.0600 XLON 12:19:14 00025793793TRDU1 696 1.0600 XLON 12:21:14 00025793820TRDU1 647 1.0600 XLON 12:22:14 00025793826TRDU1 2,325 1.0600 XLON 12:23:44 00025793834TRDU1 1,829 1.0600 XLON 12:23:44 00025793835TRDU1 949 1.0600 XLON 12:32:44 00025793939TRDU1 1,672 1.0600 XLON 12:33:14 00025793943TRDU1 1,928 1.0580 XLON 12:34:40 00025794028TRDU1 2,074 1.0600 XLON 12:53:33 00025794229TRDU1 859 1.0600 XLON 12:54:13 00025794232TRDU1 699 1.0600 XLON 12:54:13 00025794233TRDU1 198 1.0600 XLON 12:54:13 00025794234TRDU1 1,718 1.0600 XLON 13:02:22 00025794315TRDU1 73 1.0600 XLON 13:02:22 00025794316TRDU1 500 1.0580 XLON 13:10:35 00025794387TRDU1 1,539 1.0620 XLON 13:40:37 00025794742TRDU1 1,549 1.0620 XLON 13:41:07 00025794754TRDU1 1,551 1.0620 XLON 13:41:37 00025794760TRDU1 2,552 1.0620 XLON 13:41:37 00025794761TRDU1 1,862 1.0620 XLON 13:43:37 00025794778TRDU1 3,603 1.0600 XLON 13:46:37 00025794812TRDU1 1,022 1.0580 XLON 14:02:52 00025795135TRDU1 2,868 1.0580 XLON 14:02:52 00025795136TRDU1 2,151 1.0580 XLON 14:33:00 00025795971TRDU1 2,464 1.0580 XLON 14:33:00 00025795972TRDU1 1,433 1.0580 XLON 14:33:00 00025795973TRDU1 1,817 1.0600 XLON 14:37:54 00025796267TRDU1 378 1.0600 XLON 14:42:20 00025796481TRDU1 1,755 1.0600 XLON 14:42:20 00025796482TRDU1 816 1.0600 XLON 14:47:53 00025796785TRDU1 722 1.0600 XLON 14:47:53 00025796786TRDU1 319 1.0600 XLON 14:47:53 00025796787TRDU1 366 1.0600 XLON 14:52:47 00025797012TRDU1 1,449 1.0600 XLON 14:52:47 00025797013TRDU1 4,000 1.0580 XLON 14:55:47 00025797099TRDU1 1,065 1.0580 XLON 14:55:47 00025797100TRDU1 346 1.0580 XLON 14:55:47 00025797101TRDU1 4,000 1.0560 XLON 15:24:33 00025798331TRDU1 814 1.0560 XLON 15:24:33 00025798332TRDU1 643 1.0560 XLON 15:24:33 00025798333TRDU1 1,804 1.0560 XLON 15:26:33 00025798398TRDU1 1,845 1.0560 XLON 15:31:23 00025798461TRDU1 2,061 1.0560 XLON 15:38:23 00025798633TRDU1 1,987 1.0560 XLON 15:38:23 00025798634TRDU1 74 1.0560 XLON 15:38:23 00025798635TRDU1 2,012 1.0560 XLON 15:38:23 00025798636TRDU1 1,793 1.0560 XLON 15:38:23 00025798637TRDU1 1,039 1.0540 XLON 15:49:11 00025798862TRDU1 580 1.0540 XLON 16:04:47 00025799348TRDU1 1 1.0540 XLON 16:05:08 00025799364TRDU1 1,884 1.0540 XLON 16:08:26 00025799403TRDU1 1,867 1.0540 XLON 16:09:11 00025799422TRDU1 1,556 1.0540 XLON 16:09:26 00025799433TRDU1 3,877 1.0540 XLON 16:09:26 00025799434TRDU1 1,968 1.0540 XLON 16:09:26 00025799435TRDU1 7,839 1.0540 XLON 16:19:28 00025799683TRDU1 1,442 1.0540 XLON 16:24:01 00025799803TRDU1

