Bei ihrem Antrittsbesuch im Deutschen Heer am 7. Februar stehen die Vorbereitungen der deutschen Landstreitkräfte auf internationale Bündnisverpflichtungen im besonderen Interesse der Ministerin. Dazu wird zunächst der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, einen Überblick in die Fähigkeiten des Heeres geben. Aber auch die vorhandenen Defizite, besonders bei der Digitalisierung und der Führungsfähigkeit, sollen klar angesprochen werden. Der Schutz vor Bedrohungen aus dem Luftraum ist ein weiteres Thema, dass das Deutsche Heer umtreibt.In einer dynamischen Vorführung auf dem Truppenübungsplatz Munster stellt die Panzer-lehrbrigade 9 Teile seines Fähigkeitsprofils für die Landes- und Bündnisverteidigung dar. Am Ende des Besuchs wird die Ministerin fünf neue Kampfpanzer Leopard 2A7V an die Brigade übergeben.