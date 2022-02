Der Goldpreis pendelt am Spot-Markt erneut um die Marke von 1.800 USD pro Unze - wie er es im Prinzip seit Mitte 2020 tut. Dass das gelbe Metall so an diesem Niveau klebt, obwohl die Datenlagen sich verschlechtert hat, deutet nach Ansicht von Bloomberg darauf hin, dass es auf diesem Niveau einen großen Käufer gibt.Seitdem Gold diese Marke im Juli 2020 überschritt, schloss das Edelmetall demzufolge 19 Mal darunter, nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...