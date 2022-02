PayPal Long: 56 Prozent Chance! von Harald Zwick - 03.02.2022, 08:30 Uhr Die Aktie von PayPal wurde in den letzten drei Monaten schwer nach unten geprügelt und gab in der Spitze um 57 Prozent nach. Dies hatte auch eine Reduktion des KGVs 2021 auf 37 zur Folge. Es ist schwer vorstellbar, dass eine Wachstumsaktie wie PayPal über Nacht zu einer Value-Aktie mutiert und das Wachstum einstellt. Der US-Zahlungsdienstleister PayPal veröffentlichte Vorgestern am 1. Februar nach Börsenschluss die Zahlen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...