Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Holcim entwickelt zusammen mit ENGIE und INSA Lyon neuartige Energiespeicherlösung



03.02.2022 / 09:00



Zementbasierte Lösung zur Speicherung und Umwandlung von Abwärme in Energie



Ermöglicht eine erschwingliche, lokale, sichere und recycelbare Alternative zu Batterien



Zement trägt zur Beschleunigung des Übergangs zu erneuerbaren Energien bei

Holcim entwickelt zusammen mit INSA Lyon und ENGIE's Corporate Research Center, ENGIE Lab CRIGEN, eine neuartige Energiespeichertechnologie, die als Alternative zu Batterien dienen soll. Die Lösung basiert auf Zementhydration, die Wärme als Energie speichert und bei Bedarf in einem unendlich wiederholbaren Zyklus wieder abgibt. Dieser Ansatz der nächsten Generation bietet eine Alternative zu herkömmlichen Batterien, die lokal, sicher, erschwinglich und recycelbar ist. Edelio Bermejo, Head of Global Innovation: 'Die Welt braucht innovative Lösungen, um unseren Übergang zu erneuerbarer Energieerzeugung, -verteilung und -speicherung zu beschleunigen. Das sind alles Bereiche, in denen Holcim eine grosse Rolle spielen kann. Mit dieser Zusammenarbeit treiben wir die Energiespeicherung voran und eröffnen eine neue Reihe von Lösungen, die auf lokalen und recycelbaren Materialien basieren." Zementhaltiges Material als Energiespeicher Diese Innovation basiert auf der Nutzung der einzigartigen Eigenschaften eines bestimmten Zementmaterials, das 300 Kilowatt Energie pro Kubikmeter aufnehmen und später durch Hydration wieder abgeben kann. Es dient dazu, die überschüssige Energie, die durch ein Wärmenetz fliesst, zu speichern und bei Bedarf über einen Hydrationsauslöser abzugeben. Dieser Zyklus kann unendlich wiederholt werden. Holcim und seine Partner werden untersuchen, wie diese Lösung effizient in ein Wärmenetz sowie in die breitere Energieinfrastruktur integriert werden kann. Eine neuartige Lösung für das Energiemanagement in Städten Dieser innovative Ansatz könnte dazu beitragen, die Anforderungen an die Speicherung erneuerbarer Energien zu erfüllen und gleichzeitig städtische Wärmenetze im Einklang mit der Vision von Holcim, grünere Städte zu bauen, zu optimieren. Holcim setzt sein Know-how in vielerlei Hinsicht ein, um den weltweiten Übergang zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen, vom 3D-Druck von Windkrafttürmen bis hin zu Strassen zum Aufladen von Elektrofahrzeugen. Über Holcim

Holcim schafft Fortschritt für Menschen und den Planeten. Als weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen ermöglicht Holcim grünere Städte, intelligentere Infrastrukturen und verbessert den Lebensstandard auf der ganzen Welt. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück der Strategie wird Holcim zu einem "Net Zero"-Unternehmen, bei dem die Menschen und Communities im Mittelpunkt des Erfolgs stehen. Das Unternehmen treibt die Kreislaufwirtschaft voran und ist weltweit führend im Recycling, um mit weniger mehr zu bauen. Holcim ist das Unternehmen hinter einigen der weltweit vertrauenswürdigsten Marken im Bausektor, darunter ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim und Lafarge. Holcim ist ein Unternehmen mit 70 000 Mitarbeitenden, die sich weltweit in vier Geschäftsbereichen für den Fortschritt der Menschen und des Planeten einsetzen: Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe sowie Lösungen & Produkte. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf den sozialen Medien LinkedIn und Twitter. Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

