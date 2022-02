Die grösseren asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag mehrheitlich leichter geschlossen.Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney - Die grösseren asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag mehrheitlich leichter geschlossen. Die Börsen in Festlandchina blieben wegen des Neujahrsfestes weiter geschlossen. Auch in Hongkong wurde nicht gehandelt. Die asiatischen Börsen hätten auf die nachbörsliche Schwäche der Wall Street reagiert, begründeten die Marktstrategen der Deutschen Bank die...

Den vollständigen Artikel lesen ...