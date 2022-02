DGAP-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Personalie

Rentschler Biopharma baut Company Leadership Team aus Unternehmen stellt erfahrene Führungskräfte für die Bereiche Strategie, Produktion und Projektmanagement ein

Rentschler Biopharma erneut in mehreren Kategorien mit dem CMO Leadership Award ausgezeichnet Laupheim, Deutschland, 3. Februar 2022 - Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein Leadership Team durch die Einstellung mehrerer erfahrener Führungskräfte aus dem Bereich Biopharmazie weiter verstärkt. Diese wichtigen Neuzugänge werden Rentschler Biopharma dabei unterstützen, den steigenden Bedarf an anspruchsvoller biopharmazeutischer Entwicklung und Produktion weltweit zu adressieren. Dr. Günter Stempfer, der Rentschler Biopharma zuvor bereits im Bereich Produktion beraten und unterstützt hatte, trat am 1. Januar 2022 als Head of Global Strategic Development in das Unternehmen ein. In dieser neu geschaffenen Position wird Dr. Stempfer eng und funktionsübergreifend mit den Teams an allen Rentschler-Standorten zusammenarbeiten, um strategische Initiativen und Projekte zu bewerten, zu definieren und voranzutreiben. Als Experte für Entwicklung und Produktion bringt er mehr als 25 Jahre Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie mit, u.a. aus verschiedenen Führungspositionen bei Sandoz, Polpharma Biologics und Novartis Pharma. Christiane Bardroff ist seit 1. Februar 2022 als Senior Vice President Client Program Management bei Rentschler Biopharma tätig. Aus ihrem Werdegang mit Stationen bei Teva Biotech und Roche Penzberg verfügt sie über ein umfassendes Fachwissen und langjährige Erfahrung in der Organisation komplexer Aufgaben und Projekte. Sie wird das bestehende Client Program Management (CPM) des Unternehmens vorantreiben und ergänzen, um die partnerschaftliche Betreuung und Beratung für Kunden noch weiter zu verbessern. Ebenfalls seit 1. Februar 2022 arbeitet Elke Ottenschläger als Senior Vice President Clinical and Commercial Manufacturing für Rentschler Biopharma. Zuvor war sie als Head Global Technical Functions und Head Global Tech Transfer bei Lonza tätig. Sie wird die Produktionsteams leiten und sich auf die Umsetzung der Wachstumsstrategie am Standort Laupheim konzentrieren, wozu mittelfristig auch die Erhöhung der Produktionskapazitäten sowie eine weitergehende Digitalisierung und Automatisierung der Produktion gehören. Eine neu geschaffene Funktion als Vice President Analytical Science hat zum 1. Februar 2022 Dr. Christian Hunzinger übernommen, der in den vergangenen drei Jahren die Ausrichtung des Bereiches Client Program Management (CPM) angestoßen und gestaltet hatte. In seiner neuen Rolle wird er das Unternehmen dabei unterstützen, effektiv auf den steigenden Kundenbedarf an prozessbegleitender Analytik für eine schnelle, datenbasierte Entwicklung zu reagieren. "Um sicherzustellen, dass Rentschler Biopharma auch weiterhin die wachsenden und sich verändernden Bedürfnisse unserer Kunden effektiv vorhersehen und erfüllen kann, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir hochqualifizierte Teammitglieder gewinnen und halten können", kommentierte Dr. Frank Mathias, CEO von Rentschler Biopharma. "Ich freue mich, Günter, Christiane und Elke bei Rentschler Biopharma begrüßen zu dürfen. Sie alle bringen zahlreiche Erfahrungen und Kenntnisse mit, die das Angebot und die Services, für die unsere Kunden uns schätzen, weiter stärken. Auch Christian wird eine wichtige neue Aufgabe übernehmen, um die entscheidende Schnittstelle zwischen Process Science und Quality Control durch effizientere Zusammenarbeit zu stärken. Die heute angekündigten Neuzugänge und Veränderungen sind essenziell für uns, um unserer wichtigsten Aufgabe nachzukommen: unsere Kunden und Partner gemeinsam dabei zu unterstützen, Patienten mit schweren oder seltenen Krankheiten lebenswichtige Medikamente zur Verfügung zu stellen." Das Engagement von Rentschler Biopharma für seine Kunden wurde vor Kurzem erneut ausgezeichnet: Die CMO Leadership Awards, die von Outsourced Pharma und dem Fachmagazin Life Science Leader in Zusammenarbeit mit ISR Reports verliehen werden, identifizieren und würdigen führende Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen. Die Nominierungen beruhen auf empirischen Datenerhebungen. Für 2022 wurde Rentschler Biopharma in vier Kategorien ausgezeichnet: Compatibility, Expertise, Reliability und Service. Über Rentschler Biopharma Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika sowie damit verbundene Beratungsleistungen einschließlich Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Um best-in-class Formulierungen entlang der biopharmazeutischen Wertschöpfungskette anbieten zu können, ist das Unternehmen eine strategische Allianz mit der Leukocare AG eingegangen. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen und beschäftigt etwa 1.100 Mitarbeiter am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland sowie einem zweiten Standort in Milford, MA, USA. 