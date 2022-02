Oberursel (www.anleihencheck.de) - Treiber der Volatilität an den Märkten sind insbesondere die Notenbanken, die dabei sind, die Geldpolitik restriktiver zu gestalten, so die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust.Zuletzt sei die Wahrscheinlichkeit für baldige Zinsanhebungen durch die FED eindeutig gestiegen. FED-Chef Powell habe sich offen für ein aggressiveres Tempo gezeigt. Der Markt rechne jetzt bereits mit mehr als vier Zinserhöhungen in diesem Jahr, die erste sollte bereits im März anstehen. Darüber hinaus würden auch die Anleihekäufe beendet. Ab dem Sommer 2022 beginne der Liquiditätsabzug. Für die Anleihe- und Aktienmärkte würden aber nicht die Geschwindigkeit und das Ausmaß der geldpolitischen Straffung entscheidend sein, sondern inwieweit die tatsächlich dann vorgenommenen Zinsschritte auch tatsächlich von den Marktakteuren im Vorfeld erwartet würden und wie stark diese Zinsschritte das Wirtschaftswachstum abbremsen könnten. ...

