LONDON (dpa-AFX) - Der britische Telekomkonzern BT Group hat wegen des anhaltenden Einflusses der Corona-Pandemie und Problemen in der Lieferkette seine Umsatzprognose für das bis Ende März laufende Geschäftsjahr gesenkt. Beim um Sondereffekte bereinigten Erlös wird jetzt ein Rückgang um rund zwei Prozent erwartet, wie die Beteiligung der Deutschen Telekom am Donnerstag in London mitteilte. Zuletzt hatte der Konzern noch mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau gerechnet.

Die Prognose für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wurde dagegen mit 7,5 bis 7,7 Milliarden Pfund (bis zu 9,2 Mrd Euro) bestätigt. Das wäre etwas mehr als im Vorjahr. Im kommenden Geschäftsjahr rechnet der Konzern wieder mit Wachstum und einem weiter steigenden operativen Gewinn. Die BT Group teilte zudem mit, dass sie mit dem US-Konzern Discovery über eine Kooperation der Sportsender BT Sport und Eurosport UK verhandelt.

Die Deutsche Telekom ist mit rund 12 Prozent nach Altice US der zweitgrößte Anteilseigner der Briten. Die Bonner erhielten die Anteile vor Jahren in einem Tauschgeschäft, in dem BT das damalige Mobilfunk-Gemeinschaftsunternehmen Everything Everywhere übernahm, an dem die Telekom maßgeblich beteiligt war. Die Telekom hat die BT-Aktien in ihren Pensionsfonds eingebracht./zb/mis/jha