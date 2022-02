DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: Die "4,50%-Hörmann Industries-Anleihe 19/24" wird weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" eingeschätzt - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update)

Düsseldorf (pta008/03.02.2022/09:00) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 4,50 %-Anleihe der Hörmann Industries GmbH mit Laufzeit bis 2024 (WKN A2TSCH) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)"(3,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Branche: Automobilzulieferung Marktgebiet: Deutschland und Kerngeschäft: Automotive (Automobilzulieferer), Engineering, Communication und Services andere europäische Länder Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle: Das Unternehmen ist mit insgesamt 27 Tochtergesellschaften in den vier Geschäftsbereichen Automotive (Automobilzulieferer), Engineering, Communication und Services aktiv: * Im Bereich Automotive ist die Hörmann Industries GmbH mit acht Tochtergesellschaften ein Zulieferer von metallischen Komponenten, Modulen und Systemen für die europäische Nutzfahrzeug-, Bau- und Landmaschinenindustrie. Dazu gehören beispielsweise Chassisteile wie Rahmenlängsträger für schwere Lkw, Interieursysteme wie Innendecken für Omnibusse, Klima und Kraftstoffleitungen für Busse und Lastwagen sowie komplette Fahrgestelle für Landmaschinen. Der Geschäftsbereich umfasst mit dem Leistungsspektrum Engineering, Produktion und Logistik die gesamte Wertschöpfungskette. Mit einem aktuellen Umsatzanteil von 59% (Stand 09.2021) ist der Geschäftsbereich Automotive der Umsatzstärste Bereich der Gruppe. * Das Segment Communications wird im Wesentlichen durch die Funkwerk AG representiert. Die Funkwerk AG und ihre Tochtergesellschaften (Funkwerk Gruppe) sind technologisch führende Anbieter von innovativen Kommunikations, Informations und Sicherheitssystemen. Der Fokus liegt dabei sowohl auf professionellen Hardware und Softwarekonzepten für Bahnbetriebe, dem öffentlichen Personennahverkehr, der Binnenschifffahrt und Flughäfen als auch auf intelligenten elektronischen Sicherheitssystemen zum Schutz von Gebäuden, Plätzen, Industrieobjekten, Verkehr und Personen. In den ersten drei Quartalen 2021 wieß dieser Bereich 28% des Umsatzes der Unternehmensgruppe auf. * Das dritte Segment Engineering umfasst als drittgrößter Geschäftsbereich (10% Umsatzanteil) sechs Tochtergesellschaften, die in den Bereichen Industriedesign, Fahrzeugentwicklung, Anlagen-, Gebäude- und Fabrikplanung bis hin zur Bereitstellung von innovativen Lösungen für die Intralogistik und komplexe Hochregallagersysteme tätig sind. * Der mit einem Umsatzanteil von 3% kleinste Bereich der Gruppe bildet der Bereich Services. Hiermit bietet die Gruppe ein Portfolio von technischen Dienstleistungen im industriellen Umfeld von Automatisierung und komplexen Produktionsanlagen.

