DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: Die "5,00%-Groß & Partner-Anleihe 20/25" wird weiterhin als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) eingeschätzt - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer Update

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Düsseldorf (pta009/03.02.2022/09:05) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 5,00 %-Anleihe der Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesell-schaft mbH mit Laufzeit bis 2025 (WKN A254N0) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "attraktiv"(4 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen [ 1 ]

Branche: Immobilien (Grundstücksentwicklung) Kerngeschäft: Quartier- und Standortentwicklung sowie die Errichtung von hochwertigen Büro-, Marktgebiet: Wohnimmobilien und Hotels mit mittlerem bis hohem Investitionsvolumen Deutschland Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle: Direkte und oberste Muttergesellschaft der Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH ist die Jürgen Groß Beteiligungsverwaltungs GmbH, Frankfurt am Main. Die Projekte von Groß & Partner werden zum überwiegenden Teil über eigens dafür gegründete Tochtergesellschaften abgewickelt. Groß & Partner gründet die einzelnen Objektgesellschaften regelmäßig selbst bzw. erwirbt diese grundsätzlich vor Anschaffung von immateriellen Vermögenswerten. Zur Optimierung des operativen Geschäfts, insbesondere der Einkaufs-/Beschaffungsprozesse, hat Groß & Partner verschiedene Tochtergesellschaften gegründet. * GP Con GmbH (gegründet 2016 insbesondere zur eigenständigen Durchführung von Rohbauprojekten, ermöglicht auch das Umgehen von Marktengpässen im Nachunternehmerbereich) * GP Log GmbH (Spezialisierung auf Baulogistik) Der Konsolidierungskreis zum 31. Dezember 2020 umfasste 47 Tochterunternehmen, 33 Gemeinschafts-unternehmen und ein assoziiertes Unternehmen.

[ 1 ] Quellen: veröffentlichte Konzernabschlüsse, Halbjahresberichte, Website des Emittenten, Pressemitteilungen

Das vollständige KFM-Barometer können SIe hier weiterlesen:

https://www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-500-gross-partner-anleihe-20-25-wird-als-weiterhin-attraktiv-4-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt /

(Ende)

Aussender: KFM Deutsche Mittelstand AG Adresse: Rathausufer 10, 40213 Düsseldorf Land: Deutschland Ansprechpartner: Hans-Jürgen Friedrich Tel.: +49 211 21073741 E-Mail: info@kfmag.de Website: www.kfmag.de

ISIN(s): DE000A2PF0P7 (Fonds), LU0974225590 (Fonds) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1643875500711 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2022 03:05 ET (08:05 GMT)