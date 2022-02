MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe nach vorläufigen Zahlen des Fotospezialisten auf "Add" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Im Schlussquartal 2021 habe das Unternehmen enttäuscht, schrieb Analyst Volker Bosse in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Umsatz sei um fünf Prozent gesunken, er habe mit einem zum Vorjahreszeitraum unveränderten Umsatz gerechnet. Grund hierfür sei das sehr hohe Niveau vom Vorjahr gewesen. Cewe werde aber wieder in die Wachstumsspur zurückfinden./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 08:37 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005403901

