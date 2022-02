Die laufende Konsolidierung an den Märkten zeigt das Bild, was vorauszusagen war. Es gibt große Gewinner aus dem zweiten Pandemiejahr heraus und ebenso große Verlierer. Und die Ergebnisse der Tech-Giganten sind schlicht gigantisch. 24,6 Mrd. $ Quartalsgewinn, wie von Apple vorgelegt, sind eine historische Einmaligkeit, wahrscheinlich nicht wiederholbar. Alle anderen liegen in ähnlichen Größenordnungen. ...

