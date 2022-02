Die Q4-Zahlensaison der Blue Chips wechselt im Akkord zwischen Hui und Pfui. Advanced Micro Devices (WKN: 863186) zählt zu den Gewinnern. Die Notierungen des US-Chipherstellers folgten am Mittwoch dem guten Ausblick und stiegen +5,12% auf 122,76 US$. In der Halbleiterindustrie wird AMD für seine Mikroprozessoren geschätzt, die unter anderem im Gaming-Bereich genutzt werden. Operativer Gewinn verdoppelt AMD erwirtschaftete im vierten Quartal einen ...

