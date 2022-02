Zur Bekanntgabe der Q4-Zahlen am Mittwochabend konnte der Facebook-Konzern Meta seine Investoren mit der Prognose nicht überzeugen. Die Aktie brach nachbörslich um mehr als 20 Prozent ein. Wie die Aussichten sind, was Anleger wissen sollten. Von Isabell Walter. Mit gedämpften Wachstumsaussichten für das erste Quartal hat Facebook-Eigner Meta am Mittwochabend die Anleger enttäuscht. Nach einem kräftigen Zuwachs zum Jahresende rechnet Meta für Januar ...

