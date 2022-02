DGAP-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh gewinnt einen der größten Infrastrukturaufträge der Unternehmensgeschichte (News mit Zusatzmaterial)



03.02.2022 / 10:42

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vossloh gewinnt einen der größten Infrastrukturaufträge der Unternehmensgeschichte Vossloh liefert rund 1,3 Millionen Betonschwellen für Bauprojekt 'Inland Rail' in Australien

Auslieferungen der Schwellen von 2022 bis 2027 geplant

Auftragsvolumen von umgerechnet rund 90 Mio.€ Werdohl, 3. Februar 2022. Vossloh hat einen weiteren Großauftrag der staatlichen Bahngesellschaft ARTC (Australian Rail Track Corporation) für das Projekt Inland Rail erhalten. Bei der im Bau befindlichen rund 1.700 km langen Eisenbahnstrecke zwischen den australischen Metropolen Melbourne und Brisbane handelt es sich um das größte Infrastrukturprojekt für den Schienengüterverkehr in Australien. Hierfür wird die australische Tochtergesellschaft Austrak rund 1,3 Mio. Schwellen liefern. Die Lieferungen erstrecken sich über einen Zeitraum zwischen 2022 und 2027. Der gesamte Auftrag hat einen Wert von umgerechnet rund 90 Mio.€ und wurde heute in Anwesenheit des stellvertretenden Premierministers Barnaby Joyce am Vossloh-Standort in Rockhampton offiziell verkündet. "Wir freuen uns sehr über einen der größten Bahninfrastrukturaufträge der Vossloh-Geschichte und den bis dato größten Auftrag im australischen Markt. Erst im Januar 2021 wurden wir beauftragt, für das gleiche Bauvorhaben Inland Rail in den kommenden fünf Jahren Weichensysteme im Gegenwert von über 50 Mio.€ zu liefern", sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG und ergänzt: "Bei diesem Auftrag können wir ein weiteres Mal zum Nutzen unseres wichtigen Kunden unsere systemische Kompetenz in Bezug auf den Fahrweg Schiene unter Beweis stellen." Austrak Pty Ltd. ist der führende Hersteller von Betonschwellen in Australien mit rund 120 Mitarbeitern und gehört seit Ende 2018 zum Vossloh-Konzern. In mehreren Produktionsstätten in verschiedenen australischen Bundesstaaten produziert das Unternehmen neben Gleisschwellen auch Weichenschwellen und Betonelemente für Bahnübergänge.

Kontaktdaten für die Medien:

Andreas Friedemann (Kirchhoff Consult AG)

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com



Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit über 135 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.

Vossloh-Produkte sind in mehr als 85 Ländern im Einsatz. Mit etwa 80 Konzerngesellschaften in rund 30 Ländern und über 35 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Vossloh mit etwa 3.500 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 870 Mio.€. Vossloh AG * Vosslohstraße 4 * D-58791 Werdohl * Telefon +49(0)2392/52-0 * Telefax +49(0)2392/52-538 * www.vossloh.com

Sitz der Gesellschaft: Werdohl * Handelsregister: Amtsgericht Iserlohn HRB 5292

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Rüdiger Grube

Vorstand: Oliver Schuster (Vorstandsvorsitzender) * Dr. Thomas Triska * Jan Furnivall Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Bildunterschrift: Im Vordergrund Barnaby Joyce (Deputy Prime Minister)



03.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de