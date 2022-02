München (ots) -Eine bAV, die individuelle Vorsorge mit Verantwortung für unsere gemeinsame Zukunft verbindet: Ab 4. Februar 2022 bringt Pangaea Life mit "bAV Invest" Nachhaltigkeit zum Anfassen in die betriebliche Altersvorsorge.Die Nachhaltigkeitsmarke der Versicherungsgruppe die Bayerische bietet das Produkt mit einer garantierten Mindestrente und Beitragsgarantie von 80 Prozent als dynamisches Zwei-Topf-Hybrid. Verfügbar ist bAV Invest als beitragsorientierte Leistungszusage in den Durchführungswegen Direktversicherung und Unterstützungskasse. Der Fondsanteil der Beiträge fließt in die beiden Fonds der Pangaea Life, die zu einhundert Prozent transparent in nachhaltige, klima- und sozialfreundliche Sachwerte investieren - ein Alleinstellungsmerkmal auf dem deutschen bAV-Markt."Unternehmen und deren Mitarbeitende haben die Notwendigkeit des nachhaltigen Wandels längst erkannt", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische. "Mit unserer neuen nachhaltigen bAV übernehmen Betriebe glaubwürdig Verantwortung - für ihre Mitarbeitenden und für unseren Planeten." Daniel Regensburger, Geschäftsführer der Pangaea Life ergänzt: "Im Wettbewerb um Kunden, Talente und Investitionen wird Nachhaltigkeit für Unternehmen zu einem zentralen Faktor. Wer heute mit innovativen Lösungen vorangeht, wird langfristig zu den Gewinnern dieses Wandels gehören."So funktioniert Pangaea Life bAV Invest: Für eine ideale Balance aus Sicherheit und Rendite fließen die Beiträge in zwei unterschiedliche Töpfe. Für die Garantie legt Pangaea Life einen Teil des Geldes konservativ und wertbeständig im Sicherungsvermögen der Bayerischen an. Der andere Teil des Geldes erwirtschaftet in den beiden Sachwerte-Fonds der Pangaea Life nachhaltige Rendite.Im Sicherungsvermögen investiert die Bayerische nach den "Principles for Responsible Investment" (PRI) der Vereinten Nationen, setzt strenge Ausschlusskriterien durch (z.B. Ausschluss von fossilen Energieträgern, Rüstung und Menschenrechtsverletzungen) und integriert ESG-Kriterien systematisch in ihre Investitionsentscheidungen.Das nachhaltige Herz von Pangaea Life bAV Invest schlägt in der Fondsanlage. Hier sorgen ausschließlich nachhaltige Sachwerte, wie erneuerbare Energien und Energiespeicher (Blue Energy Fonds) und ökologische wie sozialpositive Wohnimmobilien (Blue Living Fonds), für nachhaltige Rendite. Seit Auflage erwirtschafte Blue Energy eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,0 Prozent (Stand: 31.12.2021). Der Fonds Blue Living startete im Oktober 2021.Das Besondere: Anders als bei der Fondsanlage über ETFs oder fremdverwaltete Aktienfonds, bietet Pangaea Life Kunden eine vollumfängliche Transparenz darüber, wie das Ersparte durch Investitionen in konkrete, nachweisbar nachhaltige Projekte wächst. Für jeden neuen Vertrag pflanzt das Unternehmen zudem einen Baum in einem von Abholzung bedrohten Gebiet.Pangaea Life versteht sich als ganzheitlicher Partner für Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit stärken möchten. Über die Leistungen der bAV hinaus wird Pangaea Life im Rahmen der Unternehmensvorsorgewelt der Bayerischen ihre betrieblichen Kunden deshalb in naher Zukunft mit weiteren Leistungen zur Stärkung der betrieblichen Nachhaltigkeitsstrategie und des Employer Branding unterstützen. Dazu zählen:- eine CO2-Fußabdruckmessung und Begleitung- Energiemanagement und Energieberatung- Zugang und Unterstützung bei der Einführung des Corporate-Volunteering-Tools "Lets" (Infos dazu: www.joinlets.de)- Mitarbeitervorteils-PortalDie neue bAV der Pangaea Life ist außerdem auf der XEMPUS-Beratungsplattform vertreten. Somit können Vermittler das Produkt mit allen weiteren Tarifen und Tarifstufen der betrieblichen Altersversorgung im Rechentool berechnen.Die Plattform des unabhängigen Technologie- und Serviceanbieters XEMPUS AG hilft dabei, die Digitalisierung der Beratungsprozesse in der bAV einfach umzusetzen und erleichtert dem Versicherungsvertrieb die bAV-Beratung.Weitere Informationen zur neuen bAV Invest und unseren Fonds finden Sie hier: https://www.pangaea-life.de/produkte/loesungen-fuer-unternehmenPangaea LifePangaea Life wurde als nachhaltige Marke der Versicherungsgruppe die Bayerische im Jahr 2017 gegründet. Hinter der Marke stehen zwei Fonds, die in konkrete Sachwerte aus den Bereichen erneuerbare Energien (Blue Energy) und nachhaltige Wohnimmobilien (Blue Living) investieren. Der Pangaea Life Blue Energy Fonds verfügt aktuell über ein Fondsvolumen von rund 322 Millionen Euro und bietet Kunden seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,0 Prozent (Stand: 31.12.2021) nach Fondskosten. Beide Fonds investieren ausschließlich in Anlagen, die strengen ökologischen, sozialen und ethischen Standards entsprechen und bieten Kunden somit ein Höchstmaß an Transparenz.die BayerischeDie Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 715 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den rund 1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Konzernmutter in einem aktuellen Bonitätsrating die Qualitätsnote A- ("sehr gut") verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegende Finanzkraft. Der BA die Bayerische Allgemeine AG wurde ebenfalls im Rahmen eines Bonitätsratings ein A- verliehen. 