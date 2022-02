Beinahe mustergültig sieht derzeit das Chartbild der Berentzen-Aktie aus. Die kleine Konsolidierung zu Jahresbeginn endete exakt an der Richtung Norden strebenden 200-Tage-Durchschnittslinie, seitdem geht es tendenziell weiter nach oben. Mit unserer positiven Einschätzung von Anfang Januar (HIER) lagen wir bislang also richtig. Nun liefert der Getränkehersteller einen ersten Überblick zu den Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahrs, ... The post Berentzen: Prognosen eingelöst appeared first on Boersengefluester.

