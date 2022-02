BELLEVUE/WASHINGTON (IT-Times) - Der Mobilfunknetzbetreiber T-Mobile US Inc., der zur Deutschen Telekom AG (DTAG) gehört, hat die Ergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2021 veröffentlicht und erneut nur ein leichtes Wachstum gezeigt. T-Mobile US Aktie: QuartalszahlenDer Umsatz von T-Mobile...

Den vollständigen Artikel lesen ...