PARIS (dpa-AFX) - Im Ukraine-Konflikt will sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Präsidenten Frankreichs und Polens abstimmen. Wie es am Donnerstag aus dem Élyséepalast hieß, sei ein Treffen des sogenannten Weimarer Dreiecks in Berlin geplant. Nach einem Datum werde noch gesucht, für die Planung sei Deutschland zuständig.

Sowohl Deutschland als auch Frankreich vermitteln in dem Konflikt seit Jahren. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron telefonierte in den vergangenen Tagen bereits zweimal mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin. Am Donnerstagabend stehen weitere Telefonate mit Putin und auch dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an. Scholz und seiner Regierung wird von der Ukraine und osteuropäischen Bündnispartnern vorgeworfen, zu wenig Druck auf Russland auszuüben. In Kürze will Scholz zu einem Treffen mit Putin nach Moskau reisen.

Angesichts westlicher Berichte über einen Aufmarsch von mehr als 100 000 russischer Soldaten in der Nähe der Ukraine wird befürchtet, dass der Kreml einen Einmarsch in sein Nachbarland plant. Moskau bestreitet das. Für möglich wird auch gehalten, dass die russische Seite Ängste schüren will, um die Nato zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen./rbo/DP/jha