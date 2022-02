Düsseldorf (ots) -- Zukunftsthemen "Grüner Stahl" und "Grüner Zement" als Wachstumsfelder: Bei allen Kunden wurden bereits im ersten Jahr der Zusammenarbeit signifikante Beiträge für eine klimaneutrale Produktion erzielt- KI-basierte Software ermöglicht Kostensenkung und Effizienzsteigerung im Produktionsprozess und wirkt gleichzeitig als Booster der Dekarbonisierung- Ausbau des europäischen Geschäfts über den Standort DüsseldorfDas Hightech-Unternehmen Fero Labs mit Sitzen in New York und Düsseldorf bereitet sich auf die nächste Wachstumsphase vor und sieht in der wachsenden Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI) für eine klimaneutrale Produktion großes Potenzial zum Ausbau des Geschäfts. Durch die gestiegene gesellschaftliche Aufmerksamkeit für Umwelt- und Klimaschutz beschäftigen sich zunehmend mehr Industrieunternehmen mit der Dekarbonisierung ihrer Produktion. Im Speziellen lassen sich beispielsweise durch KI zeitnah Wege hin zu "grünem Stahl" oder einer CO2-neutralen Zementproduktion erschließen. In beiden Bereichen sieht Fero Labs zentrale Hebel beim industriellen Umbau der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität.Fero Labs bietet KI-Software zur Optimierung der Produktion durch Machine Learning. Ergebnisse der Zusammenarbeit mit Kunden in unterschiedlichen Branchen belegen, dass der Einsatz der KI-basierten Software von Fero Labs Unternehmen in die Lage versetzt, in ihren industriellen Produktionsprozessen Qualität abzusichern, Skalierungen und Rohwareneinsparungen auf hohem Qualitätsniveau durchzuführen sowie den Rohstoffverbrauch und die Emissionen im Produktionsprozess signifikant abzusenken. Ohne KI-Software ist dies bisher in dieser Dimension und Geschwindigkeit nicht möglich.Tim Eschert, verantwortlich für das operative Geschäft von Fero Labs in Europa: "Auf dem Weg hin zu einer klimaneutralen Produktion spielt der Einsatz von KI-basierter Software eine zunehmend bedeutsame Rolle. Das gilt für Konzerne ebenso wie für viele mittelständische Unternehmen. Vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage sehen wir großes Potenzial für weiteres Wachstum. Konkrete Anwendungsfälle von Machine Learning in der Stahl- und Zementindustrie zeigen bereits jetzt: Dekarbonisierung ohne Deindustrialisierung ist möglich."Um die Leistungsfähigkeit für die Kunden zu erhöhen und Wachstumschancen nutzen zu können, hat Fero Labs 2021 wichtige Weichen für die Zukunft gestellt: Mit Abschluss einer Finanzierungsrunde über 9 Mio. US-Dollar, angeführt von Innovation Endeavors und Deutsche Invest VC, wurde u.a. der Ausbau des operativen Geschäfts von Fero Labs in Europa abgesichert. Neben den Zukunftsthemen "Grüner Stahl" und "Grüner Zement" liegt im Ausbau des Düsseldorfer Standortes ein strategischer Schwerpunkt von Fero Labs im Jahr 2022.Der Standort Düsseldorf bringt in diesem Zusammenhang hohe Industrie-4.0-Kompetenz mit einem leistungsstarken Innovationsökosystem zusammen. Im September 2021 hat Fero Labs mit der Teilnahme als Hauptsponsor am Digital Demo Day, dem wichtigsten Technologiekongress für junge, industrienahe Tech-Unternehmen in Deutschland, sein Leistungsportfolio für große und mitteständische Unternehmen präsentiert und Erfahrungen aus Kundenprojekten vorgestellt.Über Fero Labs:Das Hightech-Unternehmen Fero Labs wurde 2015 gegründet und unterstützt Industrieunternehmen unterschiedlichster Branchen mit KI-basierter Software, die Nutzen- und Effizienzpotenzial von "Machine Learning" in der Prozesstechnik aufzeigt. Mit dem Einsatz von Fero Software und "explainable KI" können produzierende Unternehmen in der Fertigung Qualität sichern und skalieren, ihre Effizienz steigern sowie ihren Rohstoffverbrauch reduzieren und Emissionen minimieren. Zu den Kunden von Fero Labs zählen internationale Unternehmen wie Henkel, Covestro, Evonik, Ford, Siemens oder AkzoNobel.Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.ferolabs.com/ (http://www.ferolabs.com)Pressekontakt:Fero Labs GmbHTim EschertPhone: +49 211 - 97633603Email: tim@ferolabs.comOriginal-Content von: Fero Labs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158512/5137447