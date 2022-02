DJ GreenRock beteiligt sich an Finanzierungsrunde für Schnellladetechnologie

GreenRock Eco Ventures Corp. (ISIN: CA3953911052) (CUSIP: 395391105) (WKN: A3C57A) ("GreenRock" oder "das Unternehmen"), eine in British Columbia (BC) niedergelassene Investment Gruppe mit Fokus auf nachhaltige Anlagestrategien und -projekte, teilte heute mit, dass es sich an einer Investitionsrunde eines israelischen Entwicklers von Extrem-Schnelllade- (XFC) -Batterietechnologie beteilige.

Das israelische Unternehmen arbeitet bereits seit mehreren Jahren an der sogenannten XFC (Extrem Fast Charging) Technologie mit dem Ziel die herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus zu revolutionieren. Das Ziel des Unternehmens: Elektroauto-Batterien in nur fünf Minuten komplett aufladen.

Hierzu stellte das Unternehmen den sogenannten "weltweit ersten" siliziumdominierten Batterieprototypen vor, welcher in bis zu fünf Minuten komplett aufgeladen werden kann. Diese Technische Neuerung wäre ein immenser Fortschritt für die weltweit auf dem Vormarsch befindliche Elektroautomobil Branche.

Unter der Führung eines vietnamesischen Fahrzeugherstellers, welcher verlautbaren ließ die XFC-Technologie in der zukünftigen Herstellung ihrer eigenen Fahrzeuge zu verbauen, beteiligt sich GreenRock an der aktuellen Finanzierungsrunde des israelischen Unternehmens. Das Unternehmen plant die eingesammelten, rund 80 Millionen US-Dollar der Finanzierungsrunde in die Einrichtung eines Forschungs- und Entwicklungszentrums in Kalifornien zusätzlich zu seinem ansässigen Hauptsitz zu investieren, von wo aus sie den Start der Massenproduktion im Jahr 2024 vorbereiten. Geschützt wird die seit drei Jahren in Entwicklung befindliche Technologie des israelischen Unternehmens durch insgesamt zwölf Patente für Zelldesign, Software und ein selbstreparierendes System, welches es Batterien ermöglicht sich während des Betriebs zu regenerieren. Das Unternehmen ließ auch verlautbaren, dass es bereits einen Rahmenvertrag mit einem chinesischen Produzenten von Automobil-Akkus abgeschlossen hat.

Das 2012 gegründete innovative Unternehmen passt ideal in das Anlageportfolio der kanadischen Investment Gruppe GreenRock und liefert weitere spannende Synergien mit bestehenden Portfolio-Unternehmen im Bereich der E-Mobilität und der neuen Beteiligung an einer chilenischen Lithium-Miene, welche weniger Umweltbelastende Methoden zur Förderung des wertvollen Rohstoffes aufbringt. "Nun sind wir ausreichend finanziert, um unsere siliziumdominierten XFC-Zellen bis zum Ende der F&E-Phase zu bringen und sie für die Massenproduktion im Jahr 2024 für globale Fahrzeughersteller bereit zu machen. Sie wird dazu beitragen, das Haupthindernis für die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges - die Ladezeit - zu überwinden, indem sie die Ladezeit um 50% verkürzt und uns letztlich dabei hilft, eine emissionsfreie, saubere Welt zu schaffen", erklärte der CEO des Unternehmens. Über uns:GreenRock Eco Ventures Corp. (ISIN: CA3953911052 / CUSIP: 395391105 / WKN: A3C57A) GreenRock ist eine global tätige Investment Gruppe aus Vancouver, Kanada. GreenRock's Hauptaugenmerk liegt auf Beteiligungen an nachhaltigen Rohstoffen, Unternehmen und Projekten. Ebenfalls auf der Gründung eigener Unternehmen und Projekte mit wesentlichen Nachhaltigkeits-Aspekten durch den Hauseigenen Inkubator GRi (GreenRock Inkubator). Quelle: GreenRock Eco Ventures Corp. Nähere Informationen erhalten Sie unter:

