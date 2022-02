München (ots) -Das Förderprogramm NATIONALES PERFORMANCE NETZ - STEPPING OUT ist eine Initiative von JOINT ADVENTURES im Rahmen von NEUSTART KULTUR der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Gemeinsam mit Diehl+Ritter und dem Dachverband Tanz Deutschland e.V. entwickelte Walter Heun das "Hilfsprogramm Tanz".Mit dem Programm NPN-STEPPING OUT fördert JOINT ADVENTURES in der 4. Vergaberunde 168 hochkarätige Projekte im zeitgenössischen Tanz, die den analogen, digitalen oder medialen öffentlichen Raum zum künstlerischen Terrain machen. Dabei fließen 5,6 Millionen Euro in den Erhalt einer von andauernden Einschränkungen im Kulturbetrieb schwer getroffenen Kunstform und unterstützen die Tanzschaffenden dabei, neue Präsentationswege auszuloten.Insgesamt 263 Anträge aus 15 Bundesländern mit einem Volumen von 8,5 Millionen Euro hat die Jury gesichtet. Dank der Mittelaufstockung im Rahmen von NEUSTART KULTUR 2 im April 2021 konnte dieses Mal eine Förderquote von 65 Prozent erreicht werden. Damit sind die zur Verfügung stehenden Gelder noch nicht ausgeschöpft: In einer 5. Runde mit verringertem Mittelansatz können im Februar Anträge für künstlerische Vorhaben eingereicht werden.Seit August 2020 sind im Rahmen von NPN-STEPPING OUT 12 Millionen Euro für 390 Projekte bewilligt worden. Projektleiter Walter Heun erläutert den anhaltenden Förderbedarf: "Noch immer ist der Kulturbetrieb von der Corona-Pandemie stark beeinträchtigt. Angesichts der anhaltenden Auflagen und der erzwungenen Schließungen von Spielstätten muss zeitgenössischer Tanz weiterhin den öffentlichen Raum suchen. Normalität kehrt in den Spielbetrieb erst wieder ein, wenn Besucher*innenzahlen nicht mehr limitiert werden und die Bugwelle geplanter, aber noch nicht gezeigter Produktionen abgeflacht ist. Das Programm NPN-STEPPING OUT begegnet dieser prekären Situation, indem Künstler*innen dabei unterstützt werden, innovative Produktions- und Distributionswege zu entwickeln - ob für bestehende Bühnenproduktionen oder ganz neue Formate. Ich wünsche allen Geförderten der 4. Vergabe viel Erfolg und Durchhaltevermögen für die Umsetzung Ihrer Ideen."Eine Liste aller in der 4. Vergaberunde geförderten Projekte finden Sie hier (https://www.jointadventures.net/fileadmin/user_upload/ja/texte_formulare_de/npn_step_formulare/NPN_Stepping_Out_2022_Foerderungen.pdf).Die Frist für die 5. STEPPING OUT-Vergaberunde ist der 28. Februar 2022. Die Unterlagen zur Antragstellung in deutscher und englischer Sprache stehen ab sofort unter https://www.jointadventures.net/nationales-performance-netz/stepping-out/ zur Verfügung.JOINT ADVENTURES / NATIONALES PERFORMANCE NETZ, der Dachverband Tanz Deutschland e.V. und Diehl+Ritter gUG sind mit ihrer gemeinsam entwickelten und koordinierten Bundestanzförderung Teil des Rettungs- und Zukunftsprogramms NEUSTART KULTUR der Beauftragten der Bunderegierung für Kultur und Medien (BKM).Pressekontakt:Janett Metzger+49 89 189 31 37 50j.metzger@jointadventures.nethttps://www.jointadventures.net/service/presse/Original-Content von: JOINT ADVENTURES, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132847/5137486