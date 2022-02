Bern (ots) -Bei der Olympia-Abfahrt 1976 in Innsbruck lieferten sich die Ski-Giganten Franz Klammer und Bernhard Russi ein Duell, das in die Geschichte einging. Der 51-minütige Dokumentarfilm "Klammer gegen Russi - Das Rennen ihres Lebens" von Regisseur Michael Bühler ist ab dem 4. Februar auf Play Suisse verfügbar und wird heute um 20.05 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt.Der junge Österreicher Franz Klammer gilt als klarer Favorit bei der Olympiaabfahrt 1976 in Innsbruck. Doch der seit Jahren sieglose Schweizer Bernhard Russi legt plötzlich eine fast unschlagbare Bestzeit vor. Es ereignet sich eine Abfahrt, die als grösstes Skirennen aller Zeiten in die Geschichte eingeht. Der Dokumentarfilm "Klammer gegen Russi - Das Rennen ihres Lebens" handelt von diesem historischen Ereignis und dem Beginn der lebenslangen Freundschaft zwischen Klammer und Russi."Klammer gegen Russi - Das Rennen ihres Lebens", eine Koproduktion von SRF und ORF, ist ab dem 4. Februar auf Deutsch mit italienischen und französischen Untertiteln auf Play Suisse abrufbar. Zudem wird die 51-minütge Dokumentation von Regisseur Michael Bühler heute um 20.05 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt und im Anschluss daran folgt die Talkshow "Gredig direkt spezial" mit Bernhard Russi und Franz Klammer als Gäste.Der Dokumentarfilm "Klammer gegen Russi - Rennen ihres Lebens" und weitere Lieblingsserien, -filme und -dokumentationen können neuerdings per Klick auf Social Media geteilt werden. Ganz einfach mit der neusten Version der Play Suisse App oder auf der Play Suisse Website (https://www.playsuisse.ch/landing?referrer=https://www.playsuisse.ch/).Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSREdi Estermannmedienstelle.srg(at)srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100884771