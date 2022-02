Amsterdam und Vilnius, Litauen (ots/PRNewswire) -Die Cybersicherheitsunternehmen Nord Security und Surfshark haben eine Fusionsvereinbarung abgeschlossen, um ihre Position in den Branchen digitale Sicherheit und Datenschutz zu stärken. Der Zusammenschluss wird neue Möglichkeiten des technischen Wissensaustauschs eröffnen und eine gezieltere Marktdiversifizierung ermöglichen. Beide Unternehmen werden weiterhin autonom agieren und auf separate Infrastruktur- und Produkt-Roadmaps setzen."Die zunehmende Komplexität von Cybersicherheit und digitaler Privatsphäre stellt weltweit eine wachsende Herausforderung dar. Wir glauben, dass diese Branche eine radikale Vereinfachung und einen leichten Zugang sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen erfordert. Gemeinsam bilden Nord Security und Surfshark das größte Kraftpaket für Internetsicherheit auf dem Markt und wir sind bereit, fortschrittliche Lösungen für Kunden anzubieten", erklärte Tom Okman, Mitbegründer von Nord Security."Die Konsolidierungen auf dem weltweiten Markt für Cybersicherheit für Verbraucher sind ein Beleg für die Reife der Branche. Sie bringen auch neue Herausforderungen im Wettbewerb mit sich. Die Zusammenarbeit von Nord Security und Surfshark wird den Grundstein für die Skalierung in verschiedenen Dimensionen der digitalen Sicherheit legen, was notwendig ist, um den wachsenden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden", erklärt Vytautas Kaziukonis, Gründer von Surfshark.Der Abschluss der unterzeichneten Vereinbarung markiert das Ende des Mitte 2021 in Gang gesetzten Prozesses. Nach einer Auswertung der aktuellen Branchenlandschaft und den Synergien stimmten beide Unternehmen zu. Diese Partnerschaft bietet den Unternehmen mehr Stärke in ihrer gemeinsamen Mission, das digitale Leben der Menschen sicher zu machen.Ziel des Abkommens ist es, die Ressourcen auf gemeinsame Ziele zu rationalisieren und gleichzeitig die Autonomie beider Unternehmen zu wahren. Die Gründer betonen, dass dieser strategische Geschäftsschritt als Sprungbrett für eine schnellere Entwicklung und Innovation dienen wird, während die Einzigartigkeit beider Marken erhalten bleibt, die Kunden über viele Jahre hinweg schätzen gelernt haben.Der Zusammenschluss wird das Angebot beider Unternehmen in verschiedenen Marktsegmenten stärken und ihre geografische Reichweite diversifizieren. Beide Unternehmen werden sich weiterhin auf die Entwicklung unterschiedlicher Lösungen konzentrieren, die verschiedene Bereiche der Cybersicherheit abdecken. Dazu gehören unter anderem der Schutz personenbezogener Daten, Gerätesicherheit und Dateisicherheit.Die Einzelheiten der Transaktion werden nicht bekannt gegeben, da es sich bei beiden Unternehmen um private Unternehmen handelt.Informationen zu Nord Security:Nord Security ist die Heimat fortschrittlicher Sicherheitslösungen, die die Marke und die Werte von Nord teilen, darunter der weltweit fortschrittlichste VPN-Dienst NordVPN (https://nordvpn.com/), der innovative Passwortmanager NordPass (https://nordpass.com/), der verschlüsselte Cloud-Speicher NordLocker (https://nordlocker.com/), die fortschrittliche Sicherheitslösung für den Netzwerkzugriff NordLayer (http://www.nordlayer.com/) sowie ein Freemium VPN-Anbieter, Atlas VPN (https://atlasvpn.com/). Nord Security wurde 2012 gegründet, beschäftigt heute mehr als 1000 Mitarbeiter und bedient weltweit 15 Millionen Nutzer. Weitere Informationen: nordsecurity.com (https://nordsec.com/).Informationen zu Surfshark:Surfshark (https://surfshark.com/) ist ein Cybersicherheitsunternehmen, das humanisierte Softwarelösungen entwickelt, um das digitale Leben der Menschen zu schützen. Mit seinen über 200 Mitarbeitern will das Unternehmen den Menschen die modernsten Mittel zur Kontrolle ihrer digitalen Präsenz zur Verfügung stellen, indem es mehrere Cybersicherheits-Tools an einem Ort kombiniert. Die Surfshark One Suite bündelt ein preisgekröntes VPN, ein Antivirenprogramm, ein privates Suchwerkzeug und ein System zur Erkennung von Datenlecks, um den Menschen im Alltag wieder Gefühl der Sicherheit zu geben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1738656/1.jpgPressekontakt:Gabriele Racaityte; gabrielle@surfsharkpress.com; + 37063059064Original-Content von: Surfshark; Nord Security, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161333/5137508