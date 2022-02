In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 4,50%-Anleihe 2019/24 der Hörmann Industries GmbH (WKN A2TSCH) als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen.

Durch die in den vergangenen Jahren getätigten Übernahmen sei Hörmann Industries als langfristig ertragreiches und diversifiziertes Industrieunternehmen positioniert, was sich auch in der Covid-19 Pandemie bewährt habe, so die Analysten in ihrer Begründung. Das "gute Cash Management" sorge dafür, dass der Konzern selbst in der aktuell schwierigen Phase keine Nettoverschuldung aufweise. In Verbindung mit der Rendite in Höhe von 2,47% p.a. (auf Kursbasis von 104,55% am 02.02.2022 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis Endfälligkeit am 06.06.2024) sei die Anleihe daher weiterhin "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)".

HÖRMANN Industries-Anleihe 2019/24

ANLEIHE CHECK: Die im Juni 2019 begebene Anleihe 2019/24 der HÖRMANN Industries GmbH (ISIN: NO0010851728) ist mit einem Zinskupon von 4,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 06.06.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 06.06.2024. Die Anleihe ist im maximalen Volumen von 50 Mio. Euro vollständig platziert und befindet sich im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS.

Anleihebedingungen: In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten des Emittenten ab dem 06.06.2022 zu 101,58%, ab dem 06.12.2022 zu 100,90%, ab dem 06.06.2023 zu 100,23% und ab dem 06.12.2023 zu 100% des Nennwertes vorgesehen. Des Weiteren ist der Emittent zu einer vorzeitigen Rückzahlung der ausstehenden Schuldverschreibungen berechtigt, wenn im Falle eines Kontrollwechsels, mehr als 90% der Schuldverschreibungen durch die Nutzung der Put-Option ...

