Meta Platforms verfehlt Erwartungen deutlich - Aktie stürzt nachbörslich ab

Die Facebook-Mutter stellt Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor



Am Mittwochabend stellte der Internetgigant mit Sitz in Kalifornien seine Zahlen zum jüngsten Quartal vor. Entgegen den Markterwartungen konnte Facebook die Zahl seiner täglich aktiven Nutzer im Vorjahresvergleich nicht erhöhen, sondern verzeichnete einen Rückgang von etwa 1 Million von 1,93 Milliarden auf 1,929 Milliarden. Der operative Gewinn sank hierbei leicht von 12,7 auf 12,6 Milliarden US Dollar und auch der Gesamtgewinn sank um 8% auf etwa 10,3 Milliarden US Dollar. Allein den Umsatz konnte Meta Platforms um knapp 20% im Jahresvergleich steigern.



Neben dem überraschenden Anstieg der Betriebskosten und dem Rückgang der aktiven Nutzer enttäuschte das Unternehmen ebenfalls mit dem Ausblick für das kommende Quartal. Es wird weiter mit hohen Kosten speziell im Bereich der Metaverseentwicklung gerechnet und auch Apples Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre ihrer Kunden dürften den Werbeerfolg Metas mindern. Des Weiteren stelle ByteDance mit Tik Tok eine ernsthafte Konkurrenz für den Internetriesen dar.





Quelle: HSBC





