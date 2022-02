Der amerikanische Technologiekonzern KLA Corporation (ISIN: US4824801009, NYSE: KLAC) gab am Mittwoch eine Quartalsdividende von 1,05 US-Dollar je Aktie bekannt. Investoren erhalten die Zahlung am 1. März 2022 (Record day: 14. Februar 2022). Somit werden auf das Jahr hochgerechnet 4,20 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 395,46 US-Dollar bei 1,06 Prozent (Stand: 2. ...

