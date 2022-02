André Kostolany hat einmal gesagt: "Börsengewinne sind Schmerzensgelder. Erst kommen die Schmerzen, dann das Geld." Doch all jene Anleger, die neu an der Börse sind, machen derzeit die Erfahrung genau andersherum. Nachdem die Kurse monatelang nur gestiegen waren und etliche Aktien ein Rekordhoch nach dem anderen markiert hatten, sind in den vergangenen Wochen viele Titel, vor allem aus dem Tech-Sektor, gecrasht. Der Nasdaq Composite büßte seit Jahresanfang elf Prozent ein und konnte den schwärzesten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...