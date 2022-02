BDEW und VKU begrüßen, dass die Vorgaben für Gaskraftwerke in der von der EU-Kommission verabschiedeten Fassung der Taxonomie abgeschwächt wurden. Klimaschützer und BEE kritisieren den Beschluss dagegen hart - die Deutsche Umwelthilfe spricht von einer "klimapolitischen Bankrotterklärung".Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke gelten künftig in der EU unter gewissen Bedingungen als nachhaltig - die EU-Kommission hat die beiden Technologien jetzt in ihre Taxonomie aufgenommen. So bekommen neue Gaskraftwerke bis 2030 einen grünen Stempel, wenn sie emissionsreichere Anlagen ersetzen und bis 2035 ...

