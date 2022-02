Konzernchef Urs Schaeppi nimmt den Hut per 1. Juni. Zu seinem Nachfolger hat der Verwaltungsrat Technikchef Christoph Aeschlimann gewählt.Bern - Die Swisscom bekommt einen neuen Konzernchef: Nach acht Jahren an der Spitze nimmt Urs Schaeppi per 1. Juni den Hut. Zu seinem Nachfolger hat der Verwaltungsrat Netz- und Technikchef Christoph Aeschlimann gewählt. Schaeppi gehe auf seinen Wunsch, teilte die Swisscom am Donnerstag in einem Communiqué mit. Der Berner hatte im Jahre 2013 nach dem Tod von Carsten Schloter die Führung des...

Den vollständigen Artikel lesen ...