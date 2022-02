Für den Facebook-Konzern Meta Platforms (WKN: A1JWVX) hätte Mark Zuckerberg wohl lieber seine langfristigen Metaverse-Visionen präsentiert. Stattdessen hagelte es bei der Vorstellung der Jahreszahlen am Mittwoch schlechte Neuigkeiten. In der Folge schickten Anleger den Tech-Titel nachbörslich um -20% auf Talfahrt. In den kommenden zwei Jahren wird das Management erfinderisch werden müssen. Meta Platforms ist seit ein paar Monaten der neue Name des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...