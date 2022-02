In den letzten Tagen konnte Salesforce sich von rapide sinkenden Kursen seit November wieder etwas erholen und die enttäuschenden Prognosen aus dem Vorjahr schienen wieder in den Hintergrund zu rücken. Wie sich zeigt, waren Erwartungen für eine neue Rallye aber fehl am Platz, denn es scheint der Aktie des Software-Konzerns noch immer an Nachdruck zu verlieren.Mit Abschlägen von 3,06 Prozent fand sich Salesforce (US79466L3024) an einem insgesamt recht freundlichen Börsentag am unteren Ende des Dow Jones wieder und an den hiesigen Märkten musste nach ...

