D1-Chart EURUSD zieht sich am Donnerstag von der 1,13er-Marke zurück, nachdem am Mittwoch die Supply Zone (rot markiert) erreicht wurde. Gestern hatte sich das Paar für einen vierten Handelstag in Folge erholen können. Wird der Abwärtstrend wieder aufgenommen? Quelle: xStation 5 H1-Chart Im Stundenchart sind die Kursrückgänge, die gestern Mittag begannen, als Korrektur im kurzfristigen Aufwärtsimpuls zu sehen. Doch sobald die Unterstützungen bei 1,1266 und 1,1234 durchbrochen werden, könnten die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...