Hannover (ots) -In diesem Jahr gibt es frischen Input aus der Maker-Community wieder live und in Farbe: Vier Maker Faires (https://maker-faire.de/) sind für 2022 geplant. Deutschlands größte Maker Faire findet am 10. und 11. September in Hannover statt. Erstmals gibt es das Format für Innovation und Macherkultur auch im Süden Deutschlands. Maker, Enthusiasten, Kreative und Erfinder treffen sich im Sommer zur Maker Faire Baden-Württemberg. Auch in Dortmund und Chemnitz stellen Maker ihre spannenden Ideen vor. Die Ticketshops (https://maker-faire.de/hannover/tickets/) sind eröffnet und die Calls for Makers (https://maker-faire.de/call-for-makers/) laufen.Los geht's im Westen: Auf der 5. Maker Faire Ruhr (https://www.makerfaire-ruhr.com/)in Dortmund werden am 26. und 27. März in der DASA, Deutschlands größter Arbeitsweltausstellung, wieder ungewöhnliche Experimente und ziemlich schräge Projekte von IT bis Design präsentiert.Danach folgt die Premiere im Süden Deutschlands: Die erste Maker Faire Baden-Württemberg (https://maker-faire.de/baden-wuerttemberg/) startet am 25. und 26. Juni, auf dem Gelände des RTunlimited in Reutlingen. In Kooperation mit dem Innoport in der Metropolregion Stuttgart stellen Maker gemeinsam mit Technologiepartnern ihre zukunftsweisenden Ideen und MINT-Projekte vor. "Wir verlassen den Standort Berlin und wollen zusätzlich zur Maker Faire Hannover im Norden die Maker Faire Baden-Württemberg als zweite große Leitveranstaltung in Deutschland für die Maker-Community aufbauen", erklärt Anna Ludwig, Besuchermanagerin Maker Faire.Für den 9. und 10. Juli sollten sich alle Wissbegierigen die Maker Faire Sachsen (https://www.maker-faire-sachsen.de/) vormerken: Chemnitz ist nicht nur Kulturhauptstadt 2025, hier präsentieren inspirierende Maker jedes Jahr aufs Neue, wie kreativ man mit Wissenschaft und Technik umgehen kann.Höhepunkt ist dann die Maker Faire Hannover: Am 10. und 11. September wandelt sich das Hannover Congress Centrum mit seinem idyllischen Außengelände bereits zum achten Mal in einen Schauplatz kreativer Ideen. "Dieses Jahr wird es internationaler und zweisprachig!", sagt Daniel Rohlfing, Leiter Events und Produktmanagement. "Wir laden Maker aus der ganzen Welt zu uns ein, ihre Genialität bei uns unter Beweis zu stellen." Die Maker Faire Hannover (https://maker-faire.de/hannover/)hat sich in der niedersächsischen Landeshauptstadt als "Must-see-Event" etabliert und zog in der Vergangenheit rund 20.000 Besucherinnen und Besucher an.Ab sofort können für die beiden Leitveranstaltungen, die Maker Faire Baden-Württemberg und die Maker Faire Hannover, Tickets gebucht werden. Auch die Calls for Makers laufen auf Hochtouren. Interessierte Maker können sich für einen Stand, einen Workshop oder Vortrag anmelden. Auch Unternehmen haben noch Zeit, sich für eine Ausstellungsteilnahme zu entscheiden.Bildmaterial unter https://www.heise-gruppe.de/presse/Pressekontakt:Heise MedienPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSylke Wilde0511 5352 290sy@heise.deOriginal-Content von: Make, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115465/5137654