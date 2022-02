LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air Liquide von 181 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für 2022 und 2023 für den Industriegasehersteller ergebnisseitig (Ebit) leicht nach oben hin überarbeitet, schrieb Analyst Sebastian Satz in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen aus der europäischen Chemiebranche. Hauptgrund seien höhere Annahmen für das Umsatzwachstum in den Bereichen Großindustrie und Elektronik./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2022 / 23:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2022 / 05:10 / GMT





ISIN: FR0000120073

