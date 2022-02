LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für T-Mobile US nach vorgelegten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Der Ausblick der US-Mobilfunktochter der Telekom sollte die Wachstumsbedenken zerstreuen, schrieb Analyst Kannan Venkateshwar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er darauf, dass es zuvor wegen Abwanderungen beim übernommenen Konkurrenten Sprint und einer Verlangsamung des Branchenwachstums Bedenken gegeben habe./ck/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 05:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2022 / 05:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US8725901040

